Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nález pneumatik
Policisté hledají majitele sady disků.
Vltavotýnští policisté v pondělí 22. června 2026 v odpoledních hodinách nalezli na okraji města, kde vykonávají svou denní i noční službu, sadu pneumatiky „nazutých“ na ALU discích – viz foto.
V té souvislosti vyzývají majitele uvedených pneumatik, aby se k nim dostavil na obvodní oddělení v Týně nad Vltavou, Dewetterova 326, telefon 974 226 770. V případě jejich nepřítomnosti kontaktujte linku tísňového volání 158.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. června 2026