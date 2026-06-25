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Nález pneumatik

Policisté hledají majitele sady disků. 

Vltavotýnští policisté v pondělí 22. června 2026 v odpoledních hodinách nalezli na okraji města, kde vykonávají svou denní i noční službu, sadu pneumatiky „nazutých“ na ALU discích – viz foto.

V té souvislosti vyzývají majitele uvedených pneumatik, aby se k nim dostavil na obvodní oddělení v Týně nad Vltavou, Dewetterova 326, telefon 974 226 770. V případě jejich nepřítomnosti kontaktujte linku tísňového volání 158.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

25. června 2026

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Nalezené pneumatiky s ALU disky

Nalezené pneumatiky s ALU disky 

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