Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nález perkusní revolver
Č. j. KRPA-11978-2/ČJ-2024-0014IY
Praha 26. února 2026
Oznámení o nálezu zbraně
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.
Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:
- Hlaveň, bez v.č.
- Revolver perkusní, F. LLIPIETTA, mod. neuveden, ráže 44, v.č. 151730
jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, OSZBM Praha IV se sídlem Praha 4, Soukalova 3408 dne 13.2.2024 resp. 30.1.2024.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.
Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem 25.2.2027.
Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx
Zpracoval: Bc. Pavel Damian
npor. Mgr. Andrea Bezoušková
vedoucí oddělení služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál Praha IV
Vyvěšeno dne: 25.2.2026
Sejmuto dne: 25. 2. 2027