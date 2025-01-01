Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nález ostatků u Radešína: Policie prověřuje násilnou smrt
Kriminalisté Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje prověřují okolnosti násilného trestného činu, ke kterému mělo dojít poblíž obce Radešín.
V měsíci dubnu letošního roku byly u bývalého hospodářského stavení nalezeny lidské ostatky. Podle prvotních zjištění se jednalo o muže, který s největší pravděpodobností zemřel násilnou smrtí. Odhad stáří ostatků činí přibližně třináct let. Ke ztotožnění lidských ostatků výrazně přispěl také zdravotní hendikep poškozeného, který měl pouze jednu nohu. Následně byla totožnost muže s jistotou potvrzena odborným zkoumáním genetického materiálu Kriminalistickým ústavem Policie České republiky. Po muži bylo vyhlášeno pátrání již v roce 2012, a následně byl Okresním soudem v Kladně stíhán jako uprchlý. Tehdy existovaly indicie, že se mohl zdržovat v Anglii, kde měl rodinu.
Stopy nyní kriminalisty vedou mimo jiné i na Kladensko, kde se měl muž v minulosti pohybovat. Policisté nyní zjišťují, jak se dostal do lokality na Litoměřicku, co bylo příčinou jeho smrti a jaké okolnosti události předcházely.
Případem se zabývají specialisté z oddělení vražd krajského ředitelství. Vzhledem k tomu, že prověřování nadále probíhá, nelze k věci v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti.
