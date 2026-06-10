Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Nález ostatků lidského těla v Kynšperku nad Ohří
Obviněné ženě hrozí až výjimečný trest.
Ve středu 3. června letošního roku byl krátce před 21. hodinou oznámen na tísňovou linku 158 nález části lidského těla u rodinného domu v Kynšperku nad Ohří.
Na místo okamžitě vyrazili policisté i kriminalisté, kteří se událostí začali okamžitě zabývat. Ohledáním místa činu bylo zjištěno, že se jedná o horní končetinu dítěte.
Následující den bylo provedeno širší ohledání místa činu a jeho okolí, šetření mezi občany a pátrací akce, přičemž bylo využito i služebních psů se specializací na vyhledávání lidských ostatků. Do pátrací akce se zapojilo několik desítek policistů, strážníci Městské policie Kynšperk nad Ohří i místní dobrovolní hasiči.
Ještě tentýž den kriminalisté zadrželi pětatřicetiletou ženu z Plzeňska, která tajila své těhotenství a nenavštěvovala gynekologickou ordinaci. Nakonec porodila potají ke konci května v rodinném domě v Kynšperku nad Ohří, kde bydlel její přítel a kde byla nalezena část dětského těla. Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky a ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna.
Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pětatřicetiletou ženu obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Na základě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby.
Dále chceme uvést, že informace prezentované v mediálním prostoru získané z neoficiálních míst, týkající se rozčtvrcení a předhození těla psům jsou spekulace a nezakládající se na pravdě. Zároveň nebyla o den později, tedy v pátek 5. června, nalezena další část lidského těla, jak bylo rovněž medializováno.
Kriminalisté se i nadále tímto případem usilovně zabývají, pracují s několika vyšetřovacími verzemi, přičemž provádí další potřebné úkony směřující k objasnění veškerých skutečností uvedeného činu.
Případné další informace k tomuto případu sdělíme, jakmile to okolnosti dovolí
nprap. Jakub Kopřiva
10.6.2026