Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nález novorozeného dítěte bez známek života
Okolnosti případu prověřují kriminalisté z Příbramska.
Ve středu, 7. ledna 2026, přijali policisté oznámení o nálezu těla novorozeného dítěte v Martinicích na Příbramsku.
Na místo nálezu přijeli jak policisté z Územního odboru v Příbrami, tak i krajští kriminalisté a soudní lékař. Policisté spolu s kriminalisty prováděli na místě potřebné prvotní procesní úkony, tedy krom jiného i výslechy osob, které se v daném místě nacházely.
Ještě včera v podvečer se jim podařilo zjistit a ztotožnit ženu, která měla dítě porodit. Dnes bude provedena soudní pitva ke stanovení příčiny úmrtí dítěte.
Prověřování případu, který zatím předběžně kriminalisté kvalifikovali jako možné podezření z usmrcení z nedbalosti, stále probíhá.
Mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
8. ledna 2026