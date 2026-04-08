Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nález návnad s hřebíky
V okolí Libeňského mostu byly nalezeny kusy masa, ve kterých byly zapíchnuty hřebíky.
Varujeme majitele psů, kteří se pohybují v okolí Libeňského mostu v Praze 7, aby zbystřili a při venčení věnovali zvýšenou pozornost svým psům. Od včerejšího večera se zabýváme nálezem nástrah v podobě kusů vařeného masa, do nichž byly zapíchnuty hřebíky. Policisté prověřili oznámení a v úseku mezi Libeňským mostem a ulicí Na Maninách nalezli dalších deset těchto nebezpečných nástrah.
Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat ve stádiu pokusu, kdy pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až tři roky odnětí svobody.
Zároveň vyzýváme každého, kdo takovou nástrahu nalezl nebo jehož pes ji pozřel, aby se ozval na linku 158. Vyzýváme také případné svědky nebo kohokoli, kdo by měl k případu jakékoli informace, aby rovněž kontaktovali tísňovou linku.
mjr. Jan Daněk
8.4.2026