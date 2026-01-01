Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nález munice

Bagrista odhalil v zemi předmět, připomínající leteckou pumu. 

Policisty obvodního oddělení Tábor přivolali včera 25. května 2026 v dopoledních hodinách dělníci, kteří na Náchodském sídlišti provádí výkopové práce v rámci výměny plynovodu u panelového domu, k nálezu předmětu připomínajícího munici. Policisté prostor zajistili a povolali na místo nálezu policejní pyrotechniky. Ti na místě zjistili, že se jedná o cvičnou leteckou pumu C - 50 Übung z období 2. Světové války.

Z hlediska historie bylo na Všechově vojenské letiště a tyto pumy se shazovaly v rámci výcviku pilotů bombardérů, kdy současné Náchodské sídliště sloužilo v období 2. Světové války jako výcviková dopadová plocha. Vojenské označení "übung " (německy cvičení) znamená že šlo o cvičnou munici. Tyto letecké pumy byly konstruovány pro simulaci shozů a obsahovaly inertní hmotu (neaktivní), nejčastěji štěrkopísek nebo beton. Mohli také obsahovat menší pyrotechnickou nebo dýmovou složku pro vizuální potvrzení zásahu.

Tento nález však neobsahoval žádné pyrotechnické prvky, a z toho důvodu jí mohli pyrotechnici bezpečně odvézt do muničního skladu. Následně bude bezpečně zničena.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  26. května 2026    

nález cvičné letecké pumy (5)

nález cvičné letecké pumy (4)

nález cvičné letecké pumy (3)

nález cvičné letecké pumy (2)

nález cvičné letecké pumy (1)

