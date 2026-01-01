Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nález munice
Bagrista odhalil v zemi předmět, připomínající leteckou pumu.
Policisty obvodního oddělení Tábor přivolali včera 25. května 2026 v dopoledních hodinách dělníci, kteří na Náchodském sídlišti provádí výkopové práce v rámci výměny plynovodu u panelového domu, k nálezu předmětu připomínajícího munici. Policisté prostor zajistili a povolali na místo nálezu policejní pyrotechniky. Ti na místě zjistili, že se jedná o cvičnou leteckou pumu C - 50 Übung z období 2. Světové války.
Z hlediska historie bylo na Všechově vojenské letiště a tyto pumy se shazovaly v rámci výcviku pilotů bombardérů, kdy současné Náchodské sídliště sloužilo v období 2. Světové války jako výcviková dopadová plocha. Vojenské označení "übung " (německy cvičení) znamená že šlo o cvičnou munici. Tyto letecké pumy byly konstruovány pro simulaci shozů a obsahovaly inertní hmotu (neaktivní), nejčastěji štěrkopísek nebo beton. Mohli také obsahovat menší pyrotechnickou nebo dýmovou složku pro vizuální potvrzení zásahu.
Tento nález však neobsahoval žádné pyrotechnické prvky, a z toho důvodu jí mohli pyrotechnici bezpečně odvézt do muničního skladu. Následně bude bezpečně zničena.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 26. května 2026