Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nález munice
Granát odvezl pyrotechnik k likvidaci.
Do malé obce na Volyňsku včera dorazila Pyrotechnická služba, expozitura České Budějovice. Přivolala ji hlídka obvodního oddělení Volyně, aby zajistila podezřelý předmět nalezený majitelem maštale při jejím vyklízení.
Muž svůj nález oznámil policistům obvodního oddělení Volyně, kteří místo zajistili a vyčkali do příjezdu pyrotechnika. Ten určil, že se jedná o dělostřelecký granát ráže 75 mm ruské výroby z období druhé světové války, a to bez funkční náplně. Munici zajistil a následně odvezl k bezpečné likvidaci.
Policie připomíná, že při nálezu jakékoli munice nebo předmětu připomínajícího výbušninu je nutné s nálezem nijak nemanipulovat, nepřenášet jej a okamžitě kontaktovat linku 158. Do příjezdu policie je vhodné zajistit, aby se k místu nepřibližovaly další osoby. Odborné zajištění a likvidaci vždy provádí pouze policejní pyrotechnik.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
18. února 2026