Policie České republiky  

Nález mrtvého novorozence - AKTUALIZACE VI.
Vražda novorozeňat na Rychnovsku.
AKTUALIZACE VI. - Krajští kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ukončili vyšetřování případu dnes již 30leté ženy z Rychnovska obviněné ze zvlášť závažného zločinu dvojnásobné vraždy novorozeňat.
Obsáhlý spisový materiál, který čítá téměř tisíc stran, jsme v těchto dnech předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. V průběhu vyšetřování kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, jejichž výsledky se promítly do návrhu na podání obžaloby.
Obviněné ženě hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody až na 20 let nebo trest výjimečný.
9. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová
AKTUALIZACE V. - I v druhém případě vyšetřovatel zahájil trestní stíhání ženy pro zvlášť závažný zločin vražda. Dle výpovědi obviněné je dítě její a ostatky novorozeněte mohly být na místě nálezu ukryty přibližně dva až tři roky.
por. Ing. Karolína Macháčková
13.12.2024
AKTUALIZACE IV. - V souvislosti s vyšetřováním obviněné ženy z vraždy jsme provedli domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor, kde žena bydlela. V přístavku u domu jsme nalezli ukryté v igelitové tašce ostatky dalšího miminka. V současné době jsou prováděny identifikační úkony k zjištění matky a byla nařízena soudní pitva, která určí příčinu úmrtí.
por. Iva Kormošová, 4.12.2024, 13.45
AKTUALIZACE III. - Dnešního dne soudce akceptoval návrh státního zástupce a ženu do vazby poslal.
por. Iva Kormošová, 8.11.2024
AKTUALIZACE II - Včerejšího dne byla ze zvlášť závažného zločinu vražda obviněna 29letá žena, která porodila životaschopné dítě, jehož krátce po porodu usmrtila a ukryla. Své těhotenství tajila jak před rodinou, okolím tak i před lékaři. Policisté podávají podnět na její vzetí do vazby. Obviněné ženě hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný.
por. Iva Kormošová, 7.11.2024, 9.00
AKTUALIZACE - Během pátrací akce po novorozeněti jsme vypátrali 30letého muže, na kterého byl již v polovině loňského prosince soudcem vydán příkaz dodání do výkonu trestu. Muž byl odsouzen k 5 měsícům odnětí svobody za zanedbání povinné výživy.
por. Iva Kormošová, 4.11.2024, 10.30
Dnes (2.11.) v brzkých ranních hodinách jsme přijali oznámení o podezření na utajený domácí porod v Dobrušce, kdy rodička je ve vážném stavu v nemocnici a novorozenec by mohl být někde v ohrožení života.
Okamžitě jsme zahájili pátrací akci jak v bydlišti 29leté rodičky, tak v jeho bezprostředním okolí. Po několika hodinách (krátce před 14. hodinou) intenzivního pátrání, jsme nalezli mrtvé novorozeně ukryté v rodinném domě, kde rodička bydlela. Do pátrací akce se zapojilo přes třicet policistů, včetně psovodů se služebními psy, strážníků městské policie a týmu STOPA.
Kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vražda, za což hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo trest výjimečný, zjišťují všechny okolnosti případu. Příčinu úmrtí novorozence určí až nařízená soudní pitva.
por. Iva Kormošová
2.11.2024, 19.15