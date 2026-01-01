Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nález malorážka, broková kozlice, puška samonabíjecí
Č. j. KRPA-340119-2/ČJ-2025-0014IY
Praha 13. července 2026
Oznámení o nálezu zbraně
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.
Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:
- Malorážka opakovací ZB, mod. 2, ráže 22 LR, v.č. 227205, bez zásobníku, řemen
- Br. Broková kozlice Rusko, bez modelu, ráže 12/70, 12/70, v.č. M00337, řemen
- Puška samonabíjecí ČZ, mod. 58, ráže 7,62 x 39, v.č. 78412r, bez zásobníku, řemen
- 2 x malorážkový zásobník, 2 x puškový zásobník, 1 x puškový poškozený zásobník
jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, OSZBM Praha IV se sídlem Praha 4, Soukalova 3408 dne 29.10.2025.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.
Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem 2.7..2027.
Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx
Zpracoval: Bc. Pavel Damian
npor. Mgr. Andrea Bezoušková
Vedoucího kontaktního místa
Praha IV
Vyvěšeno dne :13.7..2026
Sejmuto dne: 13.7.2027