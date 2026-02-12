Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Nález letecké pumy v Chlebičově
Dnešního dne 12. února 2026 krátce před osmou hodinou ranní jsme přijali oznámení o nálezu podezřelého předmětu připomínající munici v obci Chlebičov na Opavsku. Měl být objeven při provádění výkopových prací na ulici Větrná.
Na místo ihned vyjeli policisté z Kravař, kteří po potvrzení, že se jedná o leteckou pumu, požádali o součinnost pyrotechnickou službu a další posilující hlídky. Během chvíle tak dorazili policisté z oddělení hlídkové služby Opava společně s Velitelem policie a další kolegové z dopravního inspektorátu Opava. Z preventivních důvodů se provedla evakuace 37 osob z rodinných domů v perimetru 150 metrů, a to na evakuační stanoviště zřízené samosprávou obce v budově obecního úřadu. Došlo k uzavření části ulic Větrná a Vrchní. Pyrotechnická služba zneškodnila padesátikilovou leteckou pumu FAB 50 na místě vytažením zapalovače, který byl posléze odpálen v bezpečném prostoru na poli mimo obec. Při evakuaci policistům pomáhala také JSDH Chlebičov. Veškerá činnost policistů byla ukončena v 11:50 hod.
por. Jan Segsulka, DiS.
12. února 2026
oddělení tisku