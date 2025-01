Nález dokladů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:

„1.) Jak má postupovat zaměstnanec policie ČR v případě nalezení věcí

2.) Jaké věci musí vydat zaměstnanec policie ČR při nalezení věcí, pokud se jedná o doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, zdravotní pojištění a jiné.)

3.) Podle jakého zákona může zadržovat zaměstnanec policie ČR nalezené osobní doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz.“.

Policie ČR sdělila žadatelce následující informace:

1) Jak má postupovat zaměstnanec Policie ČR v případě nalezení věcí?

Zaměstnanec Policie ČR jako osoba dle § 4 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je při nálezu věci povinen postupovat v souladu s platnou právní úpravou. Zejména postupovat dle § 1051 a § 1052 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nalezenou věc si nesmí přivlastnit, ale musí jí bez zbytečného odevzdat tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, nálezce bez zbytečného odkladu nález oznámí a předá obci, na jejímž území byla věc nalezena. To se netýká věcí opuštěných, které si lze přivlastnit. Tato povinnost se týká nálezu věcí obecně, neboť u nálezu některých specifických věcí je postup stanoven odlišně. Týká se to například nálezu zbraně nebo střeliva, dokladů, listin obsahující utajované skutečnosti nebo platebních prostředků.

2) Jaké věci musí vydat zaměstnanec Policie ĆR při nalezení věcí pokud se jedná o doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, zdravotní pojištění a jiné)?

Doklady obecně přijímají obce s rozšířenou působností, případně přímo úřad, který doklad vydal. Pokud by zaměstnanec Policie ČR plnil úkoly policie a doklad by nálezce osobně přinesl na útvar policie, z důvodu zamezení zneužití takového dokladu po předchozí lustraci nálezce jej zaměstnanec Policie ČR přijme. V případě, že o to nálezce požádá, pak vystaví nálezci potvrzení o převzetí věci.

3) Podle jakého zákona může zadržovat zaměstnanec Policie ČR nalezené osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz)?

Obecně lze konstatovat, že zaměstnanec Policie ČR doklady nezadržuje (příklad zadržení řidičského průkazu dle § 118b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Pokud v rámci náplně činnosti pracuje s doklady nalezenými, bez zbytečného odkladu je předá jeho držiteli, pokud tomu nebrání jiné skutečnosti, a je to technicky možné. Jinak je odešle stejně jako doklady zadržené příslušnému orgánu, který je oprávněn dle zákona doklad převzít. Doklady například není možné vydat jeho držiteli, pokud byl již nahlášen jako ztracený či odcizený.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 15. 1. 2025

