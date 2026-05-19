Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nález 50 ks nábojů ráže 7,65 Browning
Č. j. KRPA-142040-4/ČJ-2026-0011IY
Praha 19. května 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem v Praze 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález střeliva:
- 50 ks nábojů ráže 7,65 mm Browning
Jelikož není vlastník střeliva znám, je toto uloženo v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschováno dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení.
Podle § 116 odst. 2 zákona o zbraních, nalezené střelivo, u kterého nelze podle předpisů soukromého práva určit osobu, které má být vráceno, připadá do vlastnictví státu.Toto oznámení o uložení střeliva je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Ing. Zdeňka KOPECKÁ
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 19.05.2026
Sejmuto dne : 19.5.2027