Nález 32 ks nábojů

Č. j. KRPA-139739-2/ČJ-2026-0011IY 

                                                   

Praha 19. května 2026

 VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha Ill se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález střeliva: 

  • 32 ks nábojů ráže 7,65 mm Browning

Jelikož není vlastník střeliva znám, je toto uloženo v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha l a Praha Ill se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschováno dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení.

Podle § 116 odst. 2 zákona o zbraních, nalezené střelivo, u kterého nelze podle předpisů soukromého práva určit osobu, které má být vráceno, připadá do vlastnictví státu.

Toto oznámení o uložení střeliva je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

Zpracoval:

Pavol Turianský

                                                 npor. Ing. Zdeňka  KOPECKÁ

                                                                                                           vedoucí oddělení                                                                     

Vyvěšeno dne:   19.05.2026

Sejmuto dne : 19. 5. 2027

