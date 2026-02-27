Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Naletěly falešnému policistovi
Ceníme si vaší důvěry, ale opravdu nám věřte, že takto policie nikdy nejedná!
Olomoučtí kriminalisté prověřují případ dalšího podvodu, ve kterém sehrál roli falešný policista a bankéř. Čtyřiapadesátiletou ženu telefonicky kontaktoval dosud neznámý pachatel, který se vydával za policistu. Následovala známá legenda o zneužití bankovní identity a muži, který si chtěl na poškozenou vzít úvěr. Informace o tomto muži jí pro větší věrohodnost zaslal na její email. Následně ji odkázal na pracovníka České národní banky, který ženu vzápětí kontaktoval. Aby své peníze zachránila, přesvědčil ji, ať je pošle na tzv. bezpečný účet. Samozřejmě nezapomněl dodat také to, že mohou být ohroženy i další její účty. Žena tak ze strachu o finance stihla přeposlat ze všech svých účtů a také z účtu, ke kterému má dispoziční právo, téměř 2 miliony korun. V dalším jednání ji zarazil manžel, který, když uslyšel telefonát, hned poznal, že se jedná o podvod.
Další podvedenou falešným policistou se stala seniorka, která ze strachu o své peníze vybrala 300 tisíc korun. Hotovost poté osobně předala v centru Olomouce neznámému muži.
Oba případy prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.
Internetoví podvodníci vystavují oběti časovému presu a obavě, že přijdou o své peníze. Policie ani banka takovým způsobem nekomunikuje a nikdy nepožaduje přeposílání či vkládání peněz na jiné účty.
V případě, že přijmete hovor, který se Vás snaží přesvědčit o napadeném účtu, raději telefonát ukončete a ihned kontaktujte oficiální infolinku své banky nebo navštivte bankovní pobočku.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
27. února 2026
