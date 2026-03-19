Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Naletěla falešnému kriminalistovi
Podvedená žena osobně předala peníze cizím osobám.
Kladenští policisté prověřují případ podvodného jednání, v němž figurují v hlavní roli falešný kriminalista a pracovníci banky.
Před pár dny kontaktoval starší ženu neznámý muž s tím, že vystupoval jako kriminalista a pod touto falešnou legendou si ji začal omotávat kolem prstu. Začalo to tím, že si údajně chtěla neznámá osoba na ženu vzít úvěr, kdy se podařilo policii tento krok zastavit. Nicméně ženu rádoby kriminalista upozornil, že aby k tomuto nedošlo do budoucna, bude lepší, aby si úvěr ve výši 800 tisíc vzala sama. Podmínkou ale bylo, že až bude úvěr čerpat, aby vybrala z bankomatu 500 tisíc korun. Z těchto peněz je měla rozdělit na 300 a 200 tisíc korun a následně je předat dvěma osobám, které se vydávaly za pracovníky banky. Žena se řídila všemi instrukcemi, které po telefonu dostávala.
Tímto tak poškozená žena přišla o půl milionu korun. Jakmile vše oznámila na policii, policisté se tímto případem začali zabývat a prověřují veškeré okolnosti. V celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což pachateli či pachatelům hrozí v případě jejich zjištění, obvinění a dopadení až na tři léta.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
19. března 2026