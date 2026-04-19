Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Naletěla falešnému investorovi
Svou důvěřivostí přišla žena o téměř 450 000 korun.
Další případ falešného investora řeší policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny. Přesto, že policisté neustále varují občany před nejrůznějšími legendami internetových podvodníků, stále se objevují další poškození, kteří podvodníkům naletěli. Jedním z nich je i žena z Českobudějovicka, která přišla s oznámením na policejní stanici. Policistům uvedla, že ji v létě roku 2025 oslovil investiční poradce vystupující pod jménem Lombardo Blago. Sliboval jí vyplacení zisku z investování do kryptoměn. Ke kontaktu používal telefon a email. Ženu přesvědčil, aby do svého mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup. Žena mu uvěrila a na základě jeho pokynů učinila několik odchozích plateb. Celkem odeslala více než 440 000 korun. K žádnému investování nakonec nedošlo a investor se odmlčel. Ženě tak došlo, že se stala nejspíš obětí podvodníka. Policisté po pachateli trestného činu podvodu nyní pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Policisté radí:
• Žádná investice není zcela bez rizika ztráty peněz. Buďte proto skeptičtí k vysokým výnosům a zaručeným ziskům. Rozhodnutí investovat prokonzultujte s někým zkušeným (bankovní poradce, někdo z rodiny, kdo již investuje).
• Společnost nebo investora, se kterým se rozhodnete investovat, si řádně ověřte.
• Nedovolte neznámým osobám vzdáleně vstupovat do Vašeho zařízení.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. dubna 2026