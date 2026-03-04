Policie České republiky  

Nákup bez zaplacení nevyšel

Místo plného košíku zboží si muž nakonec odnesl záznam o sdělení podezření z přečinu krádeže. 

V pondělí 2. března 2026 přijali policisté z Obvodního oddělení Hrádek nad Nisou oznámení krádeže, která se odehrála v poledních hodinách v jedné z místních prodejen potravin.

Muž přišel do prodeny potravin zřejmě s jasným plánem. Nejprve si vzal nákupní košík a začal do něj postupně ukládat různé potraviny, drogerii a další spotřební zboží. Nákup, jak se později ukázalo, byl poměrně vydatný. Hodnota vybraného zboží se totiž vyšplhala na více než 7 tisíc korun. 

Tento zákazník si po svém výběru nabízeného sortimentu zvolil poněkud netradiční způsob placení. U pokladny se nijak nezdržel a s plným košíkem zamířil rovnou k východu z prodejny. Jeho pokus o ,,rychlý nákup bez čekání ve frontě" ale neunikl pozornosti zaměstnankyně prodejny, která si uvedeného počínání povšimla a muže zastavila s dotazem, zda má svůj nákup zaplacen. Snaha zapírat mu vydržela ale jen do chvíle, kdy byla k dořešení situace přivolána policie. Pokus útěku se ale také nezdařil. Strážnící městské policie muže zadrželi a poté jej k dalším úkonům předali policistům z Obvodního oddělení Hrádek nad Nisou. 

Další prověřování ukázalo, že se nejedná o první prohřešek. Třiatřicetiletý muž není v obdobných situacích totiž žádným nováčkem a v uplynulých třech letech již byl za pravomocně za uvedené jednání odsouzen. Ještě téhož dne si tak převzal Záznam o sdělení podezření z přečinu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. 

4. března 2026
por. Bc. Klára Jeníčková 

