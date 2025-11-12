Nákup balistiky
Žurnalistika zahrnuje jak objektivní zpravodajství, tak prostor pro vlastní komentář.
Když profesionální novinář tvoří své texty, drží se základních pravidel žurnalistiky. Nepíše o někom bez prostoru na vyjádření, snaží se v maximální možné míře popsat příběh tak, jak se udál. Nevkládá v rámci zpravodajství žádné osobní soudy, což je ve zpravodajství, na rozdíl od různých forem publicistiky věc zapovězená.
S ohledem na výše uvedené, není se ve vztahu k dvěma textům Václava Janouše z MF Dnes ze strany Policie České republiky proti čemu ohrazovat, ačkoliv dnešní komentář pověst Policie České republiky poškozuje. Pravidla však byla dodržena. Jak ve zpravodajském, a nutno podotknout, vyváženém textu, tak také v komentáři, kde už autor může přece jen popustit uzdu fantazii nebo dát prostor svému vlastnímu hodnocení, ať už je jakékoliv.
Právě proto, že dnešní komentář nás, jakožto zadavatele veřejné zakázky poškozuje, pojďme se na věc podívat naším pohledem. Policejní sbor má odpovědnost za to, aby zajistil bezpečnost svých příslušníků a zaměstnanců. Zajištění odpovídající balistické ochrany je proto alfou a omegou naprosto všeho. Policie ČR byla v situaci, kdy se opakovaně nepodařilo, vlivem objektivních příčin, situace na trhu s balistikou a zejména tím, že jsme nechtěli slevit ze svých požadavků na kvalitu, smlouvu na nákup balistiky uzavřít. Postupem času se vše podařilo. Můžeme garantovat, že na základě veřejné soutěže a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, byla uzavřena smlouva na nákup kvalitní balistické ochrany pro policisty.
Při vší úctě ke všem pochybovačům, co je špatného na tom, že soutěž vyhrála společnost prodávající produkty finské společnosti, která je na trhu desítky let a dodává balistiku mnoha evropským ozbrojeným sborům? Soutěž přece byla otevřená pro kohokoliv. A další neméně podstatný fakt - 70% z hodnotících kritérií tvořila kvalita a 30% nabídnutá cena. Dodavatel kvalitu neprohlašuje, tu si Policie ČR stanovuje přesným popisem složení výrobku a následně ji ověřuje v akreditovaných laboratořích, dále rentgenovou zkouškou vzorků, v neposlední řadě také prostřednictvím Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a nakonec praktickou zkouškou v akreditované zkušebně. Vítězná společnost s nabízeným produktem uspěla v obou hodnotících kritériích nejlépe. Tak to prostě je.
Nad rámec výše uvedeného je nutné dodat, že v průběhu záruční lhůty je standardem provádění namátkových kontrol. Pokud by balistický panel nevyhověl, bude celá dodávka vrácena dodavateli na jeho náklady.
Policisté a policistky tak mají zajištěnou kvalitní balistickou ochranu. Naprostý základ, který se po všech peripetiích podařilo zajistit. Děkovat netřeba, tak to přece má být.
12. listopadu 2025
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR