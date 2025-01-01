Nákaza africkým morem prasat 2024
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel uvedl:
„pro připravovaný článek do časopisu Myslivost. Vás žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací k provedenému odlovu divokých prasat v Libereckém kraji, který bvl ze strany PČR proveden v letech 2024 a 2025.
Odpovědi na všechny níže uvedené otázky prosím rozdělte na období roku 2O24 a 2025 vyjma období výslovně uvedených v samotných otázkách.
1)V jakých termínech byl odlov divokých prasat realizován?
2) Kolik dní (jejich počet) byl samotný odlov realizován?
3) Kolik policistů bylo do odlovu divokých prasat nasazeno a v jakých časových dotacích, myšleno kolik hodin celkově při tomto odlovu policisté odsloužili?
4) Zda bylo nasazení policistů realizováno z běžného výkonu služby či formou přesčasů a kolik peněz bylo případně na přesčasech vyplaceno.
5) Zda byly pro tuto akci využity i pilotní a bezpilotní letecké prostředky? (myšleno i pro případnou přípravu akce v rámci průzkumu a rekognoskaci terénu, před jejím samotným spuštěním).
6) Kolik leteckých hodin bylo uskutečněno pilotními a bezpilotními leteckými prostředky, prosím rozdělit zvlášť pilotní a bezpilotní?.
7) Kolik bylo celkem vystřeleno policejními střelci? (počet vystřelených nábojů)
8) Jaký je počet evidovaných zásahů do divokých prasat?
9) Jaký je počet ulovených prasat (pouze policií)?
10) U kolika ulovených prasat byla prokázána nákaza africkým morem prasat.
11) Jaký je počet evidovaných dopravních nehod se zvěří v Libereckém kraji v roce 2025 do konce února?
12) Kolik dopravních nehod bylo s divokými prasaty v době od 1.1.2025 do 28.2.2025?
13) Kdo prováděným odstřelům velel, a zda za řízení akce dostal odměnu podle § 123 či § 49 z. č. 361/2003 např. služební medaili divočák roku a podobně?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1)
Akce Policie České republiky s názvem Nákaza AMP 2024 spočívající v poskytnutí součinnosti Ministerstvu zemědělství České republiky při opatřeních k řešení nákazy afrického moru prasat na území Libereckého kraje proběhla ve dvou etapách, konkrétně od 4. listopadu do 12. prosince 2024 a od 20. ledna do 13. února 2025.
Ad 2)
Odlov prasat divokých v rámci obou etap akce Policie České republiky Nákaza AMP 2024 trval celkem 40 dnů, z toho v první etapě 24 dnů a ve druhé etapě 16 dnů.
Ad 3)
V obou etapách bylo do akce Nákaza AMP 2024 zapojeno celkem 186 příslušníků Policie České republiky, kteří v součtu odsloužili celkem 11 250 hodin. V první etapě 111 policistů odsloužilo 6 518 hodin, ve druhé etapě 75 policistů odsloužilo 4 732 hodin.
Ad 4)
Příslušníci Policie České republiky zapojení do akce Nákaza AMP 2024 vykonávali službu jak v rámci základní doby služby, tak nad rámec základní doby služby, tedy službu přesčas. Služební příjem vyplacený v této souvislosti za službu přesčas v první etapě činí celkem 642 854,- Kč a ve druhé etapě celkem 521 034,- Kč.
Ad 5)
K realizaci akce Nákaza AMP 2024 byly využity jak pilotní, tak bezpilotní letecké prostředky Policie České republiky.
Ad 6)
Bezpilotní letecké prostředky při realizaci akce Nákaza AMP 2024 nalétaly v její první etapě 67 hodin a 13 minut, ve druhé etapě 44 hodin a 35 minut. Pilotní letecké prostředky při realizaci akce Nákaza AMP 2024 v obou jejích etapách nalétaly celkem 10 hodin, z toho v první etapě 7 hodin a ve druhé 3 hodiny.
Ad 7)
Při realizaci akce Nákaza AMP 2024 bylo vystřeleno celkem 71 nábojů, z toho v první etapě 50 nábojů a ve druhé 21 nábojů.
Ad 8)
V rámci akce Nákaza AMP 2024 bylo evidováno celkem 69 zásahů prasat divokých střelami ze zbraní příslušníků Policie České republiky, z toho v první etapě 48 zásahů a ve druhé 21 zásahů.
Ad 9)
Při realizaci akce Nákaza AMP 2024 bylo příslušníky Policie České republiky usmrceno celkem 61 kusů prasat divokých, z toho v první etapě 44 prasat a ve druhé 17 prasat.
Ad 10)
Ze sdělení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj vyplývá, že nákaza africkým morem prasat nebyla prokázána u žádného kusu prasete divokého usmrceného v rámci akce Nákaza AMP příslušníky Policie České republiky.
Ad 11)
Od počátku měsíce ledna do konce měsíce února Policie České republiky eviduje v Libereckém kraji celkem 172 srážek vozidel se zvěří v silničním provozu.
Ad 12)
Od počátku měsíce ledna do konce měsíce února Policie České republiky eviduje v Libereckém kraji celkem 18 srážek vozidel s prasaty divokými v silničním provozu.
Ad 13)
Velitelem akce Nákaza AMP 2024 byl ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. Mgr. Petr Koutný. V této souvislosti nebyla veliteli akce udělena kázeňská odměna podle § 49 odst. 2 písm. a), b), c) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, nebo poskytnuta odměna podle § 123 téhož zákona.
PhDr. Jiří Vokuš, 8. srpna 2025