Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Najdi svůj klíč k budoucnosti

A třeba cestu k Policii České republiky. 

Ve středu proběhla na Výstavišti v Kroměříži akce s názvem „Najdi svůj klíč k budoucnosti“, která byla primárně určena pro žáky osmých tříd. Hlavním organizátorem akce byl Nadační fond Řemeslo pomáhá, držitel Národní ceny kariérového poradenství, který již osmým rokem realizuje vzdělávací a motivační projekty podporující řemesla a profesní orientaci mladých lidí a posilující jejich vztah k práci a regionu. Tuto akci navštívilo téměř tisíc žáků a policie byla u toho. A nechyběli ani zástupci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra Holešov. Policisté předvedli výstroj, výzbroj a techniku, kterou máme k dispozici. Představilo se pohotovostně eskortní oddělení, dálniční oddělení a dopravní policie. Ve stanu Policie ČR se přítomným věnovali preventistky a personalista, který byl k dispozici všem zájemcům o práci v našich řadách. Odbor informačních a komunikačních technologií zajistil televizi, kde po celý den běžely ukázky z různých situací, se kterými se policie setkává, preventivních aktivit či cvičení. Akce měla velký úspěch a my věříme, že se budeme s některými zúčastněnými v budoucnu potkávat.

10. dubna 2026, nprap. Ing. Barbora Balášová

Výstaviště 3

Výstaviště 3 

Výstaviště 2

Výstaviště 2 

Výstaviště 1

Výstaviště 1 

