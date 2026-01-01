Najdi svůj klíč k budoucnosti
A třeba cestu k Policii České republiky.
Ve středu proběhla na Výstavišti v Kroměříži akce s názvem „Najdi svůj klíč k budoucnosti“, která byla primárně určena pro žáky osmých tříd. Hlavním organizátorem akce byl Nadační fond Řemeslo pomáhá, držitel Národní ceny kariérového poradenství, který již osmým rokem realizuje vzdělávací a motivační projekty podporující řemesla a profesní orientaci mladých lidí a posilující jejich vztah k práci a regionu. Tuto akci navštívilo téměř tisíc žáků a policie byla u toho. A nechyběli ani zástupci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra Holešov. Policisté předvedli výstroj, výzbroj a techniku, kterou máme k dispozici. Představilo se pohotovostně eskortní oddělení, dálniční oddělení a dopravní policie. Ve stanu Policie ČR se přítomným věnovali preventistky a personalista, který byl k dispozici všem zájemcům o práci v našich řadách. Odbor informačních a komunikačních technologií zajistil televizi, kde po celý den běžely ukázky z různých situací, se kterými se policie setkává, preventivních aktivit či cvičení. Akce měla velký úspěch a my věříme, že se budeme s některými zúčastněnými v budoucnu potkávat.
10. dubna 2026, nprap. Ing. Barbora Balášová