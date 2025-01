Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup do svého mobilu

KROMĚŘÍŽSKO: Přišla o téměř sto devadesát tisíc korun.

V měsíci říjnu minulého roku pětapadesátiletá žena obdržela telefonát, ve kterém se představil pracovník finanční instituce s tím, že má u jejich společnosti založený účet. Ta mu odpověděla, že u nich žádný účet zřízený nemá a zavěsila. Volající se nenechali odbýt a volali i několikrát denně, v telefonu se vždy představila jiná osoba. Opakovaně ji přesvědčovali o tom, že má na svém účtu zůstatek financí, který je potřeba vybrat. Žena je nakonec požádala, ať jí její údajný účet zruší. Proto, aby to mohla udělat, měla do svého mobilního telefonu nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup. Začátkem tohoto roku žena v průběhu jednoho z telefonátů přistoupila k instalaci uvedené aplikace. Údajný bankéř ji chtěl navést k přihlášení do jejího internetového bankovnictví, což odmítla a zavěsila. Po ukončení hovoru se chtěla přesvědčit, zda je na jejím účtu vše v pořádku a přihlásila se do svého bankovnictví. Po kontrole se odhlásila a mobil odložila. Po chvíli zaslechla zvuky klikání z jejího odloženého mobilu. Nahlédla na displej a zjistila, že má otevřenou aplikaci internetového bankovnictví, ve kterém již měla zřízenou půjčku ve výši tři sta třicet tisíc korun. Rychlým odhlášením z aplikace chtěla zamezit převodu financí. Jenže než se stačila odhlásit, většina transakcí již proběhla. Podvodníci jí převedli téměř sto devadesát tisíc korun na neznámý účet. Schválenou půjčku se jim naštěstí odčerpat nepodařilo.

Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osm let za mřížemi.

28. ledna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

