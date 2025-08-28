Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Náhrada nákladů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, jaké náhrady spojené s osobní účastí při provedení policejních úkonů byly proplaceny předvolané osobě v souvislosti s podáním vysvětlení, kterých se tato účastnila ve dnech 15. 05. 2024 a 13. 03. 2025.
Policie České republiky odpověděla žadateli, že předvolané osobě byla proplacena pouze náhrada jízdného za dopravu k úkonu ze dne 15. 05. 2024.
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
28. 8. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
24. 9. 2025