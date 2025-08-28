Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Náhrada nákladů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací, jaké náhrady spojené s osobní účastí při provedení policejních úkonů byly proplaceny předvolané osobě v souvislosti s podáním vysvětlení, kterých se tato účastnila ve dnech 15. 05. 2024 a 13. 03. 2025.

Policie České republiky odpověděla žadateli, že předvolané osobě byla proplacena pouze náhrada jízdného za dopravu k úkonu ze dne 15. 05. 2024.

Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
28. 8. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
24. 9. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 