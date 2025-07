Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nahlížení do spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ŽÁDOST:

„1. Kopii veškerých dokumentů a záznamů o přestupku zejména příkazového bloku, poznámek policisty, záznamu o rozhovoru a veškeré další dokumentace vztahující se k tomuto úkonu.

2. Kopii případného kamerového záznamu pokud byla během udělení pokuty použita služební kamera (např. tělesná kamera / bodycam),

žádám o kopii celého záznamu pořízeného při úředním úkonu dne 6. 3. 2025.“

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k požadovaným informacím sdělila následující:

K bodu 1:

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se tento zákon nevztahuje mimo jiné na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Z tohoto ustanovení vyplývá úmysl zákonodárce nezdvojovat právní úpravu pro získání informace, je-li dostatečně komplexně upraveno její poskytování, včetně případného odepření a opravných prostředků.

Právní úprava současně nevylučuje, aby zákonodárce upravil způsob poskytování informace včetně toho, komu je taková informace poskytnuta, v rozsahu zvláštních právních předpisů, odlišně od obecného zákona o svobodném přístupu k informacím. Současně platí, že v případě uplatnění žádosti označené jako žádost dle o svobodném přístupu k informacím, na níž se však na základě ustanovení § 2 odst. 3 cit. zákona tento zákon nevztahuje, je třeba postupovat přímo podle zvláštní úpravy, neboť skutečnost, že se podání posuzuje podle obsahu je nejen zásadou správního práva, ale prostupuje celým právním řádem (viz např. § 41 odst. 2 občanského soudního řádu, § 59 odst. 1 trestního řádu nebo § 37 odst. 1 správního řádu).

Opačný postup by byl jak v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení, tak by daleko více zatížil samotného žadatele, který by musel svoji žádost uplatnit znovu dle jiného právního předpisu, neboť jeho původní žádost by musela být odmítnuta. Zvláštním právním předpisem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím je i institut nahlížení do spisu, přičemž není rozhodné, zda se jedná o nahlížení podle správního nebo trestního řádu, neboť právní úprava obsažená v § 38 správního řádu a § 65 trestního řádu je po obsahové stránce obdobná. Uvedený závěr potvrzuje i judikatura správních soudů viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 125/2013 ze dne 24. 10. 2013 nebo 1 As 44/2010 ze dne 1. 12. 2010.

S ohledem na shora uvedené je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje toho názoru, že žádost žadatele o poskytnutí „kopií veškerých dokumentů a záznamů o přestupku, zejména příkazového bloku, poznámek policisty, záznamu o rozhovoru a veškeré další dokumentace vztahující se k tomuto úkonu“ po rozsahové stránce naplňuje institut nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, neboť získáním všech těchto požadovaných listin by žadatel fakticky disponoval celým spisovým materiálem.

Za účelem domluvení nahlížení do spisu je možné kontaktovat zpracovatelku spisu, se kterou se lze dohodnout na termínu a formě nahlédnutí do spisu.

Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že právo na zaslání kopie správního spisu v elektronické podobě účastníkovi řízení není součástí práva na nahlížení do spisu a není tak povinností správního orgánu takové úkony činit a účastníku řízení správní spis v elektronické formě zasílat. K tomuto lze odkázat na konstantní judikaturu, viz rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 2. 2023, č. j. 16 A 129/2020-88, či rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 12. 2023, č. j. 141 A 21/2023-31.

K bodu 2:

Povinný subjekt sděluje, že kamerovým záznamem z prováděného úkonu nedisponuje. S ohledem na to, že veškeré úkony při udělení pokuty příkazem na místě byly provedeny bez jakéhokoli incidentu, příkazový blok byl z Vaší strany podepsán, a tedy nebyl důvod případné kamerové záznamy pořízené hlídkou stahovat a zálohovat, a to jak v rámci spisu, tak mimo něj.

por. Bc. Pavla Mašínová, 24. 7. 2025

