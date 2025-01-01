Policie České republiky  

Nahlášení bomby ve škole v Křešicích objasněno

Mladistvý byl obviněn z provinění šíření poplašné zprávy. 

Ve středu  1. října, krátce před  tři čtvrtě na osm jsme přijali na tísňové lince telefonické anonymní  oznámení, že v Děčíně – Křešicích je v objektu střední školy umístěná bomba.

Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky  a další složky integrovaného záchranného systému. Policistům pak pomáhali také  strážníci Městské policie Děčín s uzávěrou přilehlé komunikace.   Evakuováno bylo 89 osob. Vzhledem k závažnosti oznámení byl povolán služební psovod se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin.

Proběhla prohlídka celého objektu a okolí.  Žádný nástražný výbušný systém nebo nebezpečný předmět naštěstí nebyl nalezen. Také nebylo potvrzeno držení rukojmích.  Krátce po 10. hodině se mohli všichni evakuovaní vrátit zpět. 

Kriminalisté začali okamžitě prověřovat poznatky k tomuto případu, provedli důkladné šetření a pátrali po osobě, která mohla umístění bomby oznámit.  Během krátké doby, v řádu dvou hodin, se  jim podařilo vypátrat a ustanovit osobou podezřelou  z anonymního výhružného telefonátu. Jednalo se o mladistvého.  Kriminalisté provedli další úkony včetně výslechu podezřelého mladíka a  včerejšího dne zahájili  jeho trestní stíhání a obvinili ho z provinění šíření poplašné zprávy.

V případě, že by se jednalo o dospělého, hrozil by mu v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let. V případě odsouzení mladistvých soud ukládá trest poloviční (u mladistvých se trest nazývá trestním opatřením).

Děčín 2. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

