Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nahlášení bomby ve škole v Křešicích objasněno
Mladistvý byl obviněn z provinění šíření poplašné zprávy.
Ve středu 1. října, krátce před tři čtvrtě na osm jsme přijali na tísňové lince telefonické anonymní oznámení, že v Děčíně – Křešicích je v objektu střední školy umístěná bomba.
Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky a další složky integrovaného záchranného systému. Policistům pak pomáhali také strážníci Městské policie Děčín s uzávěrou přilehlé komunikace. Evakuováno bylo 89 osob. Vzhledem k závažnosti oznámení byl povolán služební psovod se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin.
Proběhla prohlídka celého objektu a okolí. Žádný nástražný výbušný systém nebo nebezpečný předmět naštěstí nebyl nalezen. Také nebylo potvrzeno držení rukojmích. Krátce po 10. hodině se mohli všichni evakuovaní vrátit zpět.
Kriminalisté začali okamžitě prověřovat poznatky k tomuto případu, provedli důkladné šetření a pátrali po osobě, která mohla umístění bomby oznámit. Během krátké doby, v řádu dvou hodin, se jim podařilo vypátrat a ustanovit osobou podezřelou z anonymního výhružného telefonátu. Jednalo se o mladistvého. Kriminalisté provedli další úkony včetně výslechu podezřelého mladíka a včerejšího dne zahájili jeho trestní stíhání a obvinili ho z provinění šíření poplašné zprávy.
V případě, že by se jednalo o dospělého, hrozil by mu v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let. V případě odsouzení mladistvých soud ukládá trest poloviční (u mladistvých se trest nazývá trestním opatřením).
Děčín 2. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje