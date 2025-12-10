Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Naftu kradli muži ve velkém
Obvinění muži fungovali jako dobře organizovaná skupina.
Kriminalisté jihlavského oddělení hospodářské kriminality odhalili organizovanou skupinu mužů, kteří systematicky okrádali svého zaměstnavatele. Pravidelně si odčerpávali pohonného hmoty část pro sebe a svá vozidla, hlavně ale k dalšímu prodeji a vlastnímu zisku. Kriminalisté zadrželi čtyři muže a na různých místech provedli celkem devět prohlídek. Všichni čtyři zadržení muži čelí obvinění ze spáchání zločinu a hrozí jim až osmiletý trest odnětí svobody.
Pečlivé prověřování kriminalistů vyústilo minulý týden v realizaci, při které všechny čtyři muže důvodně podezřelé ze spáchání trestné činnosti v časných ranních hodinách zadrželi, tři v Jihlavě a čtvrtého v nedaleké obci. Všichni čtyři muži ve věku od třiačtyřiceti do šedesáti let byli v době zadržení v zaměstnání. Směřovali na policejní oddělení, kde byli umístěni do cel. Kriminalisté provedli čtyři domovní prohlídky v místech bydlišť mužů, a to na Jihlavsku, Třebíčsku a Znojemsku, další čtyři prohlídky se týkaly osobních vozidel a další prostorů využívaných v rámci zaměstnání mužů. Kriminalisté zajistili množství prázdných i plných kanystrů, sudy, další předměty určené k přečerpávání pohonných hmot a také finanční hotovost.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání všech čtyř mužů. „Tři ze zadržených mužů jsou obviněni ze zločinu krádeže ve spolupachatelství, přičemž čin spáchali jako členové organizované skupiny a způsobili větší škodu,“ řekl mjr. Mgr. Michal Olejníček, vedoucí oddělení hospodářské kriminality s tím, že u zbývajícího, šestačtyřicetiletého, muže se jedná o spáchání stejného trestného činu, ale muž ho spáchal ve formě účastenství, kdy se na trestné činnosti podílel jako pomocník.
Tři z obviněných mužů pracovali v jihlavské společnosti, která se věnuje oblasti dopravy a práce s těžkou technikou. V areálu společnosti pravidelně přibližně dvakrát týdně přečerpávali pohonné hmoty do kanystrů, které si poté odváželi. S částí pak nakládali sami, značnou část pohonných hmot ale jeden z nich předával jejich šestačtyřicetiletému komplici. Tento muž zároveň aktivně získával odbyt a snažil se o navyšování objemu odcizených pohonných hmot. Od června získali přes osm tisíc litrů pohonných hmot se škodou přesahující čtvrt milionu.
Obvinění muži jsou stíháni na svobodě, tři z nich již byli v minulosti soudně trestáni. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
