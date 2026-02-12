Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Naftoví banditi
Plán na odcizení nafty jim nevyšel.
Trojice mužů si vymyslela plán, jak přijít k penězům. Jeden si krádež vymyslel, druhý byl řidič a třetí dílo vykonal. Z neděle na pondělí kolem půlnoci se vydali pod rouškou tmy k areálu autodopravy na Teplicku. Jeden z trojice přelezl dvoumetrový drátěný plot a začal si počínat tak, jak společně s kumpány vymysleli. U zaparkovaného bagru a nákladního auta poškodil palivové nádrže a z nich vysál do připravených kanystrů 300 litrů nafty. Netušil však, že objekt je pod alarmem a kamerami. Majiteli firmy doma píplo na mobilu upozornění o narušení objektu, koukl na kamery a na nich si všiml zlodějova počínání. Další zaměstnanec se vydal na místo a mezitím vyrozuměli policii. Na místě pak zadrželi 2 osoby, které se nacházely u vozidla před areálem. Ve spolupráci s policisty pak prohledali areál, kde se za bagrem ukrýval třetí ze skupiny. Naplánovaná akce se tak trojici nepovedla a místo peněz z prodeje nafty jim na konto přibylo sdělení podezření z krádeže.
12. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí