Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Naftoví banditi

Plán na odcizení nafty jim nevyšel. 

Trojice mužů si vymyslela plán, jak přijít k penězům. Jeden si krádež vymyslel, druhý byl řidič a třetí dílo vykonal. Z neděle na pondělí kolem půlnoci se vydali pod rouškou tmy k areálu autodopravy na Teplicku. Jeden z trojice přelezl dvoumetrový drátěný plot a začal si počínat tak, jak společně s kumpány vymysleli. U zaparkovaného bagru a nákladního auta poškodil palivové nádrže a z nich vysál do připravených kanystrů 300 litrů nafty. Netušil však, že objekt je pod alarmem a kamerami. Majiteli firmy doma píplo na mobilu upozornění o narušení objektu, koukl na kamery a na nich si všiml zlodějova počínání. Další zaměstnanec se vydal na místo a mezitím vyrozuměli policii. Na místě pak zadrželi 2 osoby, které se nacházely u vozidla před areálem.  Ve spolupráci s policisty pak prohledali areál, kde se za bagrem ukrýval třetí ze skupiny. Naplánovaná akce se tak trojici nepovedla a místo peněz z prodeje nafty jim na konto přibylo sdělení podezření z krádeže. 

12. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí
 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 