Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nadýchal přes čtyři promile
Nebezpečnou jízdu ukončil náraz do zaparkovaného auta.
Více než čtyři promile alkoholu v dechu naměřili policisté 38letému řidiči, jehož nebezpečná jízda skončila dopravní nehodou v centru Litoměřic.
Po příjezdu na místo nehody nalezli policisté dvě poškozená vozidla. Jejich řidiči však na místě nebyli. Dalším šetřením vyšlo najevo, že za oběma vozy stojí jediný řidič. Ten při jízdě narazil do zaparkovaného automobilu, své vozidlo odstavil nedaleko místa nehody a bez jakéhokoliv oznámení jednoduše odešel domů, aniž by splnil zákonné povinnosti účastníka dopravní nehody.
Policistům se muže podařilo krátce nato vypátrat. Následná dechová zkouška přinesla alarmující výsledek! Opakovaně naměřené hodnoty přesáhly hranici čtyř promile alkoholu v dechu.
Osmatřicetiletý muž je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Tentokrát skončila hazardní jízda pouze poškozenými vozidly. Stačilo však jen několik vteřin a následky mohly být mnohem tragičtější. Alkohol za volantem totiž neohrožuje jen samotného řidiče, ale především všechny ostatní účastníky silničního provozu – řidiče, spolujezdce, chodce i cyklisty. Žádná oslava ani „pár skleniček“ nestojí za zmařený lidský život.
24. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje