Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Nadace ČEZ pokračuje s podporou policistů
Nové vybavení pořízené z Nadace ČEZ je určeno pro tým policistů ze Speciální jednotku Dukovany
Policisté ze Speciální jednotky Dukovany získali nové vybavení, které bylo financováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ. Z nadačního příspěvku ve výši 1 000 000 korun bylo v průběhu loňského roku a počátkem letošního roku pořízeno moderní vybavení potřebné pro zkvalitnění výcviku a zkvalitnění výkonu služby policistů zařazených ve speciální jednotce Dukovany. V letošním roce tak Krajské ředitelství policie kraje Vysočina opětovně realizuje projekt, který je financován z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.
Projekt byl schválený správní radou nadace na jaře loňského roku a smlouva o poskytnutí příspěvku byla uzavřena koncem května loňského roku. Veškeré pořízené vybavení zlepší současné technické vybavení policistů, a to zejména při náročném výcviku a plnění všech aktuálních úkolů ostrahy jaderné elektrárny. Současně umožní efektivnější využití sil a prostředků, rychlejší aktivaci útvaru a zkvalitnění řízení zákroku při případných mimořádných událostech nejen v samotné elektrárně, ale také v jejím bezprostředním okolí.
Pro nasazení policistů při mimořádných událostech v terénu byl z nadačního příspěvku Nadace ČEZ nakoupen speciální velkokapacitní stan. Jedná se o nafukovací záchranný stan, který je velmi důležitý pro zvládnutí náročné koordinační činnosti a rozhodovací procesy při rámci nasazení složek Integrovaného záchranného systému za nepříznivých podmínek v době mimořádných opatření. Mezi ně lze zařadit kromě jiného například nejrůznější živelní pohromy. Z nadačního příspěvku se pořídily také aku svítilny, sada akumulátorů, střelecké timery, svítilny na přilby, elektrické vysoušeče bot, zimní bundy, kalhoty, taktické boty, klobouky pro maskování, batohy, taktické brýle, ochranné masky. Dále se z příspěvku Nadace ČEZ zakoupilo taktické oblečení pro doplnění stávající výstroje policistů a pro nové členy jednotky. Jedná se o zimní bundy, kalhoty, taktické boty a taktické batohy.
Policisté ze speciální jednotky také zasahují ve spolupráci s kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při zákrocích a realizacích proti zvlášť nebezpečným pachatelům, kde se mohou dostat do nejrůznějších situací, kde mohou nové vybavení upotřebit.
Finanční prostředky z nadačního fondu v neposlední řadě přispívají pravidelně právě ke zlepšení podmínek při výcviku policistů zařazených na tomto útvaru. Pro náročný výcvik byly v minulosti pořízeny kupříkladu nejrůznější pomůcky určené ke zvyšování kondice v rámci tělesné přípravy, kdy se podařilo velmi vhodně dovybavit zázemí tělocvičny. Dále se podařilo zakoupit venkovní posilovací stroje. Policisté v minulosti pořídili také speciální rafty, protože v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany se nachází Dalešická přehrada. Postupně se daří toto vybavení doplňovat, stejně jako zlepšovat zázemí pro výkon služby na speciální jednotce Dukovany.
Výcvik policistů ze Speciální jednotky Dukovany je velice důležitou a nedílnou součástí každodenní přípravy na zásah v reálných podmínkách. Policisté zařazeni v jednotce zaměřují cvičení pro nejrůznější taktické a technické operace, zejména pro případ ohrožení samotného objektu, ale také širšího okolí jaderné elektrárny. „Profesionálnímu výcviku našich policistů věnujeme dlouhodobě mimořádnou pozornost. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné, aby byli policisté vybaveni adekvátní výzbrojí a výstrojí. Policisté kromě úkolů plynoucích z požadavků na ochranu jaderné elektrárny poskytují také asistenci svým kolegům ze služby kriminální policie a vyšetřování při nejrůznějších realizacích, kde se předpokládá zákrok proti ozbrojenému jinak nebezpečnému pachateli,“ uvedl k využití nového vybavení mjr. Ing. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany.
V loňském roce se policisté služebně zařazeni na Speciální jednotce Dukovany v rámci zvýšení úrovně akceschopnosti, a také zlepšení koordinace mezi ostatními jednotkami zúčastnili pravidelných týdenních cvičení zásahových a speciálních jednotek ve výcvikovém středisku. Zde úspěšně prezentovali svoji vysokou odbornost jak v taktických a střeleckých činnostech, tak ve schopnosti koordinace s jinými speciálními útvary v rámci Policie České republiky. Speciální jednotka se loni také úspěšně účastnila prestižního extrémního závodu ŠUMAMAN, který je srovnávacím závodem zásahových jednotek, a také několika dalších soutěží – jako například závodů ve střelbě z odstřelovací pušky. Aktivně se v rámci statických a dynamických ukázek zapojili také do cvičení všech složek integrovaného záchranného systému SAFEGUARD Dukovany 2024.
„Loni jsme spolupracovali s našimi kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při realizaci zákroků proti zvlášť nebezpečným nebo ozbrojeným pachatelům, nebo při asistenci v rámci jiných procesních úkonů,“ doplňuje mjr. Ing. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany. V loňském roce proběhla také úspěšná výběrová řízení na službu u Speciální jednotky Dukovany, kdy pouze ti nejlepší z četné řady uchazečů prošli fyzickými a psychologickými testy a dokázali svůj potenciál obhájit i v průběhu časově náročnější stáže. Úspěšní žadatelé pak doplnili řady stávajících policistů. V současné době probíhá další výběrové řízení, které by mělo plánovaný tabulkový stav speciální jednotky stoprocentně naplnit.
Název projektu:
Speciální jednotka Dukovany – materiální vybavení pro výcvik
Nadační příspěvek ve výši 1 000.000, - Kč
Začátek projektu: 15. duben 2025
Konec projektu: 15. duben 2026
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. VYS PR25/73781 byla uzavřena dne 27. 5. 2025
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ
www.nadacecez.cz
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
8. leden 2026