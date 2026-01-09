Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nad „ruličkáři“ spadla klec

Kriminalisté zadrželi tři cizince, kteří podváděli turisty při směně finančních prostředků. 

Detektivové z 7. oddělení Prahy I, kteří se převážně zabývají kapesními krádežemi, se zaměřili na podvodníky, kteří turistům nabízejí výhodnou směnu cizí měny, ale místo českých korun jim dávali běloruské rubly, které již nejsou platné. Trojice zadržených nejvíce působila v Praze 1 v centru metropole, kde v ulicích V Celnici, Ve Smečkách, Opletalova, Žitná, Na Poříčí a Na Příkopě, vyhledávali nic netušící turisty, kteří potřebovali vyměnit Eura za České koruny. Kriminalisté zadokumentovali několik skutků podvodných směn a poté v jeden den, na stejném místě, všechny tři zadrželi. „Ruličkáři“ svým jednáním, v zadokumentovaných případech, způsobili škodu přes čtyřicet tisící korun. 

Cizinci ve věku 33, 37 a 41 let, byli ve zkráceném přípravném řízení odsouzení za trestný čin podvod k ročnímu trestu odnětí svobody s pětiletou podmínkou a zároveň byli na stejnou dobu vyhoštěni z České Republiky.

por. Richard Hrdina
9. ledna 2026

