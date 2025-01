Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nad ránem se vloupal do rodinného domu v Jablonci a jeho majitelce odcizil osobní vozidlo

JABLONECKO/LIBERECKO - O několik hodin později ho naše hlídky zadržely po použití zastavovacího pásu.

V úterý nad ránem se vloupal do rodinného domu v Jablonci nad Nisou 50letý majetkový recidivista, který se v chodbě zmocnil klíčků od osobního vozidla tovární značky Seat Leon v hodnotě 100 000 korun a odjel s ním. Jeho majitelka krádež brzy zjistila a oznámila ji na linku 158. Naše hlídky po autě následně pátraly v terénu a téhož dne krátce před 9. hodinou ranní zaznemanaly jeho průjezd na silnici I/13. Když nereagoval na jejich zvukové a světelné znamení k zastavení, použily proti vozidlu u odbočky na Dětřichov zastavovací pás. Ten seatu prorazil tři pneumatiky, čímž řidiči znemožnil další jízdu. Šofér se ještě ve snaze oddálit své zadržení na chvilku uzamknul v autě, ale po několika výzvách dveře zase otevřel.

Jednalo se o stejného muže, který se vloupal do rodinného domu v Jablonci. Na svou obhajobu tvrdil, že mu byla v noci na ulici zima a tak jen hledal nějaký dům, ve kterém by se ohřál. Když ale prý na botníku spatřil klíče od vozidla, neoddolal pokušení svézt se. V této souvislosti jsme ho již obvinili z přečinů neoprávněného užívání cizí věci a také maření výkonu úředního rozhodnutí, protože mu Okresní soud v České Lípě i Magistrát Jablonce nad Nisou řízení motorových vozidel zakázaly až do září letošního roku. Vzhledem k tomu, že má skutečně bohatý trestní rejstřík, dospěly orgány činné v trestním řízení shodně k závěru, že by jeho pobyt na svobodě byl pro společnost problematický, a soud pak rozhodl o jeho vzetí do vyšetřovací vazby, kam nastoupil včera.

Vyšetřovatel nicméně ještě zpracovává podklady pro rozšíření jeho trestního stíhání v souvislosti s vloupáním do domu v Jablonci o přečin krádeže a také porušování domovní svobody. Díky profesionálnímu zákroku libereckých dopravních policistů a policistů obvodního oddělení Frýdlant může majitelka svůj Seat nadále užívat.

17. 1. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem