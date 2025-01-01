Policie České republiky  

Nácvik přeshraničního pronásledování

Policisté ve středu cvičili se svými slovenskými kolegy. 

Ve středu se v katastru obce Nový Hrozenkov uskutečnilo mezinárodní policejní cvičení. Šlo především o taktický nácvik tzv. přeshraničního pronásledování. Modelové situace se odehrály v těsné blízkosti státní hranice se Slovenskem pod vrcholem Kohútky.
Cílem společného cvičení policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a příslušníků Policajného zboru Slovenské republiky bylo nejen praktické ověření připravenosti zapojených složek na obou stranách hranice, ale i posílení a rozvoj mezinárodní spolupráce a prohloubení koordinace v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Mezi konkrétnější cíle patřilo mimo jiné předávání informací mezi policejními sbory obou států, prověření funkčnosti radiového spojení v příhraničních oblastech či nácvik spolupráce s Leteckou službou PČR, která do cvičení zapojila policejní vrtulník.
Námětem dvou po sobě jdoucích cvičení byla modelová situace, při nichž došlo k loupežnému přepadení, a to nejdříve na území České republiky a při druhé situaci na území Slovenska. Následovalo pronásledování pachatelů až na území sousedního státu s jejich dopadením a zajištěním.
Nezúčastněným osobám z řad veřejnosti, které jsme především v době samotného pronásledování jakýmkoliv způsobem omezili, děkujeme za pochopení a respektování našich pokynů. Zvláštní poděkování posíláme i na horský hotel Kohútka za poskytnutí zázemí.

9. října 2025, nprap. Petr Jaroš

