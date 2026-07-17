Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Náchodští kriminalisté rozšířili obvinění na 30 skutků
Desítky poškozených, škoda téměř půl milionu korun a vazba pro recidivistu.
Policisté z oddělení obecné kriminality v Náchodě intenzivně rozkrývají rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, které se měl na Náchodsku dopouštět čtyřiadvacetiletý muž. Vyšetřovatelka proti němu zahájila trestní stíhání letos v dubnu a od té doby již dvakrát významně rozšířila rozsah obvinění. Naposledy tak učinila začátkem července. Vzhledem k důvodné obavě, že by v trestné činnosti mohl pokračovat, je muž stíhán vazebně.
Práce kriminalistů v tomto případě připomíná skládání mozaiky. S každým nově objasněným skutkem doplňují spisový materiál o další důkazy a zjištění.
Dne 21. dubna 2026 komisařka zahájila trestní stíhání muže pro pokračující přečin krádeže, přečin poškození cizí věci a přečin porušování domovní svobody. V této fázi trestního řízení šlo zejména o vloupání do zahradních chatek, stodol, sklepů a areálů technických služeb v Náchodě, Velkém Poříčí a Hronově. Obviněný se zaměřoval především na nářadí, elektroodpad, kabely, sekáče a další kovové předměty.
Dne 8. června 2026 komisařka původní obvinění, které zahrnovalo šest skutků, výrazně rozšířila o dalších sedmnáct případů. Muži klademe za vinu mimo jiné krádeže motocyklů, mopedů, jízdních kol, elektroniky, parfémů i značkového oblečení. To měl v jednom případě odcizit dokonce z kovového kontejneru určeného pro sběr textilu.
O necelý měsíc později, 7. července 2026, následovalo zatím poslední rozšíření obvinění o dalších sedm skutků. Vedle krádeží pohonných hmot z nákladních vozidel a dalších vloupání byl muž nově obviněn také z přečinu křivého obvinění. V průběhu vyšetřování totiž vyšlo najevo, že se pokusil svalit odpovědnost za jedno ze svých dřívějších vloupání na zcela nevinného člověka.
Svým soustavným jednáním způsobil obviněný desítkám poškozených osob, firmám i organizacím škodu na odcizeném a poškozeném majetku, která v souhrnu dosahuje téměř půl milionu korun.
V případě prokázání viny před soudem hrozí čtyřiadvacetiletému recidivistovi, který byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen, trest odnětí svobody až na pět let. Do rozhodnutí soudu zůstává ve vazební věznici.
Na objasnění a zadokumentování případu se podíleli nejen kriminalisté, ale také policisté z obvodních oddělení. Právě díky dobré spolupráci všech zúčastněných se podařilo shromáždit důkazy k desítkám skutků a případ úspěšně rozpracovat.
por. Karolína Hynková
17.7.2026