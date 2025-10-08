Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Náchodští kriminalisté rozkryli rozsáhlou hospodářskou kauzu
Obvinění čelí osm osob, škoda přesahuje miliony korun.
Komisař z oddělení hospodářské kriminality v Náchodě zahájil trestní stíhání pěti fyzických osob a tří právnických subjektů. Obvinění čelí celkem jedenácti skutkům, které zahrnují podvody, krácení daní, zkreslování údajů o stavu hospodaření, legalizaci výnosů z trestné činnosti, padělání veřejných listin, maření spravedlnosti a poškození věřitele.
Během prověřování kriminalisté odhalili sofistikovanou síť podvodného jednání, jehož cílem bylo neoprávněné obohacení a manipulace s právními procesy.
Hlavní postavou případu je 61letý muž, v minulosti již soudně trestán, který se falešně prezentoval jako právník s vysokoškolským vzděláním. Z kraje roku 2023 měl přesvědčit zástupkyně jedné společnosti z Náchodska, že je schopen vymoci neexistující pohledávku. Na základě smyšlených právních služeb vystavil sérii faktur, které společnost uhradila v celkové výši přesahující 850 tisíc korun. Aby utvrdil důvěru, předložil jednatelkám společnosti padělané usnesení Okresního soudu v Náchodě s falešným razítkem a smyšleným číslem jednacím.
Spolu s dalšími obviněnými měl tento muž připravit fiktivní faktury, které byly zaúčtovány a uplatněny v daňových přiznáních. Tímto způsobem se měli pokusit vylákat nadměrné odpočty DPH ve výši přes 500 tisíc korun. Jednání probíhalo ve spolupráci s dalšími obviněnými, kteří figurovali jako osoby ovládající dotčené společnosti.
Obviněná 54letá žena, partnerka hlavního obviněného, měla na účty „svých“ společností přijmout finanční prostředky v celkové výši přes 3 miliony korun, které pocházely z trestné činnosti. Tyto částky byly vydávány za příjmy z obchodní činnosti, přestože žádný smluvní vztah neexistoval. Peníze byly následně použity pro osobní potřebu obviněných a provoz jejich firem.
Další část případu se týká pokusu o ovládnutí jiné společnosti z Náchodska prostřednictvím padělaných a antedatovaných dokumentů. Obvinění měli vyhotovit falešné smlouvy o zástavě obchodního podílu, návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku, pracovní smlouvy, výplatní pásky, výzvy k úhradě smyšlených závazků a další listiny. Tyto dokumenty byly následně použity jako důkazní prostředky v insolvenčním řízení, jehož cílem bylo získat neoprávněný majetkový prospěch ve výši nejméně 7,4 milionu korun.
Kriminalisté rovněž zjistili, že hlavní obviněný pomáhal obviněné fyzické osobě získat úvěry v celkové výši 2 miliony korun, získané finanční prostředky nechal však poukázat na účet, s kterým mohl disponovat. Dále vyhotovil padělané listiny, které se týkaly neexistujících a smyšlených pohledávek. Součástí spisového materiálu jsou i falešné dohody o přistoupení k dluhu a uznání dluhu ve výši 5 milionů korun. Tyto dokumenty měly být následně použity v insolvenčním řízení s cílem zmařit uspokojení pohledávek dalších věřitelů a vyhlásit insolvenci.
Obvinění jednali jako členové organizované skupiny, která systematicky připravovala a předkládala padělané listiny s cílem uvést soud v omyl. Jednání směřovalo bezprostředně k dokonání trestného činu, ačkoliv k jeho dokonání nakonec nedošlo. Přesto se jedná o závažné pokusy o maření spravedlnosti, podvod a poškození věřitele.
Policie ČR pokračuje ve vyšetřování a zajišťování důkazů. V případě uznání viny hrozí obviněným tresty odnětí svobody až na deset let a osm měsíců, právnickým osobám pak peněžité tresty, zákaz činnosti nebo zrušení subjektu. Případ je nadále v rukou orgánů činných v trestním řízení.
por. Karolína Macháčková
8.10.2025