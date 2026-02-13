Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Náchodští kriminalisté dopadli „fantoma“
Objasnili sérii dvaadvaceti skutků a obviněný je již za mřížemi.
Kriminalisté z Náchoda úspěšně rozpletli rozsáhlou a intenzivní sérii majetkové i násilné trestné činnosti, která v posledních měsících (od září 2025 do ledna 2026) sužovala místní obyvatele. Díky precizní operativní práci a důkladné analýze důkazů se jim podařilo obvinit osmnáctiletého mladíka a jeho devětadvacetiletého spolupachatele. Mladší z mužů, kterému policisté pro jeho schopnost vyhýbat se odhalení přezdívali „fantom“, má na svědomí celkem dvaadvacet skutků, z nichž část páchal společně se starším komplicem.
Trestná činnost obou obviněných byla mimořádně pestrá a její intenzita se stupňovala prakticky týden po týdnu. Hlavní pachatel se zaměřoval zejména na vnikání do osobních vozidel, sklepních kójí, koláren a společných prostor bytových domů po celém Náchodě. Bral vše, co bylo možné dále zpeněžit — od elektrokoloběžek, jízdních kol a nářadí přes elektroniku a rybářské vybavení až po potraviny, alkohol, doklady či platební kartu. Neváhal ani poškozovat dveře a zámky, čímž způsoboval další škody. Jeho troufalost vyvrcholila napadením muže v parku, kterému silou vytrhl batoh a křičel na něj: „Dej sem hodinky! Kde máš prachy?“ Napadený muž ze strachu vše vydal. Pachatel má na svědomí také incident, kdy se po městě pohyboval s viditelně nošenou airsoftovou zbraní, což vyvolalo oprávněné obavy o bezpečnost u kolemjdoucích.
Starší z obviněných se kromě společných skutků dopouštěl i vlastní trestné činnosti. Na vlakovém nádraží například odcizil nákupní tašky a v jiném případě zneužil důvěřivosti poškozeného, který mu zapůjčil mobilní telefon k uskutečnění hovoru, s nímž muž utekl. Celková škoda způsobená jednáním obou pachatelů přesahuje čtvrt milionu korun.
Pro kriminalisty bylo zásadní jednotlivé, na první pohled nesouvisející, případy správně propojit. Intenzita krádeží náhle ustala ve chvíli, kdy hlavní podezřelý nastoupil do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Policistům se podařilo zajistit i velkou část odcizených věcí, které se již vrátily ke svým majitelům.
Zajímavostí případu bylo nalezení drahého sjezdového kola, jehož odcizení poškozený do té doby ani nezaznamenal. Kriminalisté podle výrobního čísla ve spolupráci s prodejcem dohledali prvního majitele a následně s pomocí veřejnosti zjišťovali další vlastníky kola. Poslední z nich se o jeho ztrátě dozvěděl až ve chvíli, kdy na sociálních sítích zahlédl informaci, že policie hledá majitele nalezeného kola.Teprve poté s překvapením zjistil, že jeho sklep byl vykraden. Díky rychlé práci policistů tak bylo kolo zajištěno ještě dříve, než poškozený stačil krádež oznámit.
Osmnáctiletý obviněný nyní čelí stíhání pro více přečinů, mezi které patří krádeže ve stadiu pokusu i dokonané, poškození cizí věci, neoprávněné opatření platebního prostředku, porušování domovní svobody a výtržnictví. Vzhledem k tomu, že byl za obdobné jednání v minulých třech letech již pravomocně odsouzen, hrozí mu v případě uznání viny až tříletý trest odnětí svobody. Jeho devětadvacetiletý spolupachatel je obviněn ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což mu může být uložen trest odnětí svobody až na dva roky. Kriminalisté tak uzavřeli složitý případ, na němž se pracovalo dlouhé týdny, a díky jejich důslednosti, vytrvalosti a pečlivému provázání dílčích stop se podařilo objasnit celou sérii skutků, vrátit řadu odcizených věcí majitelům a zamezit dalšímu pokračování trestné činnosti.
por. Karolína Macháčková
13.2.2026