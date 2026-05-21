Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náchodská kriminálka rozbila síť distributorů drog

Stovky zdokumentovaných odběrů, tři obviněné osoby, jednomu hrozí až deset let vězení. 

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Náchodě se dlouhodobě a systematicky zaměřují na potírání drogové trestné činnosti. V uplynulých dnech jejich několikaměsíční práce vyústila v mimořádný úspěch, když rozkryli skupinu osob, které na Náchodsku distribuovaly nelegální psychotropní látky.

V souvislosti s tímto případem zahájili trestní stíhání tří osob, které měly na Náchodsku, zejména v okolí Hronova a přilehlých obcí, dlouhodobě distribuovat psychotropní látky, především metamfetamin (pervitin), a v menší míře také konopí.

Obviněné osoby byly v rámci realizace případu zadrženy. Kriminalisté následně provedli domovní prohlídky, výslechy zadržených osob i desítky výslechů svědků a další procesní úkony, při nichž zajistili důležité důkazní materiály související s touto trestnou činností.

Prověřování ukázalo, že distribuce zakázaných látek probíhala velmi intenzivně a po dlouhé měsíce. Obvinění měli drogy poskytovat stálému okruhu odběratelů, a to jak za finanční hotovost, tak i výměnou za movité věci či protislužby.

Kriminalisté se při rozkrývání této trestné činnosti zaměřili na detailní zmapování jednotlivých distribucí. Počty zdokumentovaných případů u jednotlivých obviněných dosahují vysokých hodnot:

  • první z obviněných (39letý muž) měl psychotropní látky poskytnout v přibližně 75 případech,
  • druhá z obviněných (30letá žena) distribuovala drogy ve značném rozsahu, přičemž policisté u ní zdokumentovali 511 případů,
  • třetí obviněná osoba (59letý muž) se měla dopustit přibližně 400 případů distribuce koncovým uživatelům, přičemž současně zajišťovala dovoz prekurzorů a měla se dopustit téměř stovky případů výroby psychotropní látky.

Všichni tři obvinění jsou v současné době stíháni na svobodě. Vzhledem k odlišné závažnosti jejich jednání a v jednom případě i s ohledem na předchozí trestní minulost se liší také hrozící trestní sazby.

Jednomu z obviněných hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 10 let, jelikož je stíhán pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a to i přesto, že byl za obdobné jednání v posledních třech letech již pravomocně potrestán.

Zbývajícím dvěma obviněným osobám hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Kriminalisté na případu i nadále pracují a provádějí další procesní úkony.

por. Karolína Macháčková
21.5.2026

