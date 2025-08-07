Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nabourala auto a nevěděla o tom
Policisty provedená dechová zkouška u ženy ukázala hodnotu bezmála 3 promile alkoholu v dechu.
V polovině měsíce června letošního roku krátce po desáté hodině večer byli policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci vysláni k dopravní nehodě v Tanvaldu.
Na jednom z místních parkovišť ve večerních hodinách seděla mladá žena ve svém zaparkovaném vozidle, v němž poslouchala hudbu. Jelikož vůz nebyl nastartovaný, rozhodla se jej podle svých slov nastartovat, aby si přes noc nevybila baterii a ráno mohla bez problému odjet. Nejdříve se s vozidlem jen zlehka pohnula vpřed, napodruhé se ale již rozjela a narazila do vozidla stojícího na parkovišti před ní.
Tohoto zřejmě lehčího nárazu si řidička ani nevšila a zůstala poté dále sedět ve svém vozidle. Z jejího rozjímání ji vyrušili až policisté, kteří ji upozornili na vzniklou škodu. Po řádném poučení byla mladá žena vyzvána k provedení dechové zkoušky, se kterou souhlasila. Přístroj na displeji po jejích výdechu ukázal hodnotu 3,06 promile a podruhé 2,95 promile alkoholu v dechu. Žena uvedla, že před usednutím za volat skutečně pila alkohol a s výsledky testu souhlasila.
Na místě ji tak policisty byla zakázána další jízda a též jí byl zadržen řidičský průkaz. Výsledkem následného šetření uvedeného případu je sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, který si žena převzala začátkem měsíce srpna. Dle trestního zákoníku jí hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
por. Bc. Klára Jeníčková