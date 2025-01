Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Naboural do budovy městského úřadu

STARÉ MĚSTO - Pak pokračoval v jízdě dál a srazil informační ceduli.

Včera ve 23:00 hodin došlo na náměstí Osvobození ve Starém městě k dopravní nehodě. Mladý 19letý řidič jel s osobním vozidlem značky Nissan ve směru od ulice Hanušovická k ulici Bezručova. Jízdu nepřizpůsobil svým schopnostem, stavu komunikace a vlastnostem vozidla a po projetí levotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazil do budovy městského úřadu. Z auta pak vystoupil, po chvíli ale sedl zpět za volant a z místa odjel. Celou událost viděl svědek, který nás o tom informoval na lince 158. Hlídka našla uvedené vozidlo o kus dál na ulici Nádražní, ale bez řidiče, kde narazilo do dřevěné informační cedule. Mezitím se na linku 158 ozval řidič uvedeného vozidla, který se doznal k oběma nehodám. Policisté provedli u mladíka dechové zkoušky, kdy naměřené hodnoty měly pozitivní výsledky 1,58 a 1,70 promile. Podle svých slov vypil cca 0,4 l vodky, a to až po druhé nehodě, kdy po nárazu do cedule zůstal sedět ve vozidle. Pak z auta vystoupil a z místa nehody odešel. Na výzvu policistů se podrobil odběru bio materiálu v šumperské nemocnici. Obě nehody ustál podezřelý bez újmy na zdraví. Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena na 60 000 Kč, na budově úřadu 80 000 Kč a na informační ceduli 10 000 Kč.

por. Mgr. Miluše Zajícová

10. ledna 2025

