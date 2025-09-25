Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Naboural auto a zmizel

Gentlemansky se rozhodně nezachoval, napraví to? /video, audio/ 

Brněnští dopravní policisté pátrají po totožnosti muže jedoucího na bicyklu, který cyklistům neudělal dobrou reklamu. Nezvládl totiž zareagovat na situaci v silničním provozu, nedobrzdil a narazil do auta sedmašedesátileté řidičky.  Po střetu zvedl kolo a ženě, která zastavila před přechodem pro chodce, aby umožnila chodkyni bezpečné přejití vozovky, ještě stihl vynadat. Vzápětí zbaběle ujel neznámo kam. Policisté by před uzavřením spisového materiálu rádi s mužem hovořili. Přihlásit se může na telefonním čísle 158, v tuto chvíli zveřejňujeme upravený videozáznam. Přihlásit se může i svědkyně, která přechází po přechodu pro chodce. Na téměř novém vozidle vznikla škoda za 40 tisíc korun.

Nehoda se stala 27.8. 2025 v 8:45 v Rybnické ulici.

mjr. Pavel Šváb, 25.09.2025

