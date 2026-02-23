Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Naboural a ujel
Neviděli jste dopravní nehodu v Čimelicích?
V pátek 20. února kdosi poškodil v obci Čimelice u domu s číslem popisným 167 vůz a ujel. Šlo o zaparkovaný osobní automobil značky Suzuki Jimny. K dopravní nehodě došlo v době od půl sedmé ráno do půl čtvrté odpolední.
Případ řeší písečtí dopravní policisté, máte-li k popisované dopravní nehodě jakékoli informace volejte linu 974 235 254 či 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
23. února 2026