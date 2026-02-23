Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Naboural a ujel

Neviděli jste dopravní nehodu v Čimelicích? 

V pátek 20. února kdosi poškodil v obci Čimelice u domu s číslem popisným 167 vůz a ujel. Šlo o zaparkovaný osobní automobil značky Suzuki Jimny. K dopravní nehodě došlo v době od půl sedmé ráno do půl čtvrté odpolední.

Případ řeší písečtí dopravní policisté, máte-li k popisované dopravní nehodě jakékoli informace volejte linu 974 235 254 či 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
23. února 2026

Odkazy do noveho okna

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 