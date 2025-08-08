Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nabízela výhodné investice
"Investiční expertku" litoměřičtí kriminalisté vypátrali...
Prostřednictvím celosvětové sítě internet byla počátkem tohoto roku oslovena 43letá žena z Roudnicka neznámou ženou s nabídkou výhodných investic. Poté už následovala intenzivní masáž a manipulace, na základě které poškozená zasílala vstupní poplatky a další finance ze svého bankovního účtu na účet, který jí nadiktovala neznámá ženština. Celkem takto poslala v několik platbách více než půl milionu korun. Poté s ní neznámá přestala komunikovat.
Litoměřickým kriminalistům se podařilo „investiční expertku“ vypátrat. Podvodného jednání se měla dopustit osmapadesátiletá žena z Ústí nad Labem, která jako motiv uvedla, že ona sama přišla stejným způsobem o své úspory, tak si chtěla obdobně přivydělat.
Ukázalo se, že výše uvedeného jednání se měla dopustit i přesto, že byla v posledních třech letech za obdobnou činnost pravomocně odsouzena a potrestána.
Nyní čelí obvinění z trestného činu podvodu a v případě soudem uznané viny jí hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
Doporučujeme:
- Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu nepoužívejte celé své jmění.
- Před tím, než se rozhodnete investovat, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej.
- Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.
- Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
- Nejednejte ukvapeně či pod nátlakem zdůvodněným časově omezenou nabídkou výhodné investice.
- Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika, fiktivnímu doporučení celebrit.
- Pokud již údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
Také na našich webových stránkách se můžete dozvědět více.
8. srpna 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje