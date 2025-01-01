Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Nabízel stavební materiál i služby značně pod cenou
Připravil firmy i fyzické osoby o téměř 10 milionů korun.
Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně podal státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti obviněnému čtyřiatřicetiletému muži ze Středočeského kraje v souvislosti s velmi rozsáhlým podvodným jednáním v oblasti zprostředkování nákupu stavebních materiálů a služeb. Podnikatel provozoval dvě obchodní společnosti, prostřednictvím kterých vylákal od desítek klientů zálohové platby za zboží a služby, které nikdy nedodal a nerealizoval.
První trestní oznámení vztahující se k tomuto konkrétnímu muži přijali v březnu loňského roku policisté v Luhačovicích, přičemž se jím začali zabývat zlínští kriminalisté. Další trestní oznámení z celé republiky proto byla postoupena do Zlína.
Vyšetřování odhalilo, že obviněný podnikatel záměrně zneužíval důvěru odběratelů, když na inzertních serverech nabízel stavební materiály za výrazně podhodnocené ceny, často nereálné i z hlediska nákupních cen u přímých výrobců. Po přijetí záloh oddaloval doručení, oháněl se nepravdivými výmluvami (fiktivní nehody, zdravotní komplikace...) a v některých případech zasílal falešná potvrzení o vrácení plateb.
Kriminalisté rovněž zjistili, že některé nabídky zboží byly zcela smyšlené, jednalo se například o produkty, které v dané podobě na trhu vůbec neexistovaly. V několika případech se podezřelý vydával za jiné osoby nebo zaměstnance jiných firem.
Finanční prostředky od zákazníků používal na svůj konzumní způsob života a pokrytí vlastních osobních výdajů, které by vystačily pro několik rodin. Rozsáhlý objem finančních prostředků směřoval na nákupy elektroniky, luxusního zboží, kulturních zážitků, dovolených a jiných výdajů nesouvisejících s podnikáním.
Kriminalisté muže obvinili z podvodu vloni v prosinci, tehdy se jednalo o spáchání 22 skutků. Po třech měsících trestní stíhání rozšířili o dalších 11 skutků a v červenci o dalších 9 skutků. Po prvním obvinění kriminalisté muže stíhali na svobodě s důrazným varováním před obdobnou trestnou činností. Ten ale stále dál aktivně vyhledával potenciální „zákazníky“ na inzertních serverech a trestní represe se zjevně minula účinkem. Proto ho v březnu zadrželi pražští policisté v místě jeho trvalého bydliště jako osobu obviněnou a zlínský soudce ho poslal do vazby. Celkově způsobil na cizím majetku značkou škodu za bezmála 10 milionů korun.
Za zločin podvod stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
10. září 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková