Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Na zprostředkování půjčky prostřednictvím sociálních sítí nereagujte!
Manželský pár se podvodným jednáním obohatil o téměř půl milionu korun…
Litoměřičtí kriminalisté obvinili manželský pár, osmadvacetiletého muže a devětadvacetiletou ženu z Parbudicka, z trestného činu podvod.
Dvojice měla nabízet prostřednictvím internetových stránek zprostředkování finančních půjček.
Jde bohužel o další trend podvodníků, jak získat peníze od nešťastných lidí, kteří potřebují z jakéhokoliv důvodu řešit svou finanční situaci.
Jedna z poškozených čtyřiatřicetiletá žena z Litoměřicka uvedla, že v dubnu 2024 jí byla nabídnuta půjčka ve výši 1 milion korun. Nejprve musela pro vyřízení úvěru zaslat bankovním převodem 15 tisíc korun na určený účet. Následovaly poplatky za notářské služby ve výši 10 tisíc korun a další poplatky pod příslibem okamžitého poskytnutí části požadovaných peněz. Celkem tak poškozená odeslala 45 tisíc korun.
Do dnešního dne nebyla poškozené poskytnuta půjčka, ani vráceny její finance.
Obdobným způsobem se podařilo obviněnému manželskému páru v průběhu roku 2024 oslovit více jak 30 poškozených a získat od nich podvodným jednáním téměř půl milionu korun.
Ve dvou případech byla finanční hotovost poškozeným navrácena a to vždy po upozornění, že celou situaci nahlásí policii.
Oba obvinění byli v minulosti za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzeni a potrestáni, nyní jim v případě soudem uznané viny hrozí až pětileté vězení.
Nejčastěji uváděné důvody proč zaplatit poplatek předem:
- Vaše půjčka nebyla schválena a nyní je potřeba zaplatit právníka aby vyhotovil úvěrovou smlouvu.
- Vaše žádost byla schválena, nyní musíte zaplatit první splátku před podpisem smlouvy a na základě vaší platby bude vyplacena Vámi požadovaná půjčka, tato první splátka je záruka, kdybyste nespláceli.
- Vaše půjčka je schválena, do tří dnů Vám přijdou peníze na účet, nyní zaplaťte provizi za vyřízení úvěru.
Podvodné praktiky, se neustále vyvíjejí, reagují na danou situaci na trhu a aktuální legislativu. Neexistují přesná pravidla podvodných praktik, je však dobré se naučit zachovat chladnou hlavu, a zjistit si podrobnosti a skutečnosti o tom co Vám je nabízeno.
25. 11. 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje