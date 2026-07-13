Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Na Zanzibar se nepodívá
Podvod s exotickými dovolenými řeší tepličtí policisté.
Ne všechny objednávky exotických dovolených na letošní sezónu, skončily happy endem. Na sociálních sítích se totiž objevují i podvodníci, kteří nabízejí zájezdy do zahraničí, aniž by se následně uskutečnily. O tom se přesvědčila i žena z Teplicka, která si na Facebookové skupině objednala pobyt na Zanzibaru pro 2 osoby. Po telefonické a mailové komunikaci se domluvila na úhradě 44 tisíc korun, které zaslala na zadaný účet. Dále jí byl nabídnut i další pobyt do Tanzanie v hodnotě 30 tisíc korun. I tuto částku poškozená zaslala. Před datem dovolené však žena zaregistrovala na sociální síti příspěvky, kde se dozvěděla, že se jedná o podvod a lidé postupně zjišťovali, že na svou vytouženou dovolenou nevyjedou. Osoba, se kterou při nákupu komunikovala, se stala nekontaktní. Takových případů je po celé republice více, a proto buďte při nákupu zájezdů obezřetní a vše si pečlivě ověřte.
13. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí