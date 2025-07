Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na vyčerpanou seniorku upozornil nevyzvednutý oběd

JABLONECKO – Policisté rozbili dveře, aby zachránili bezvládnou seniorku.

V druhém červencovém týdnu v jednom dopoledni policisté na lince 158 přijali oznámení o možné obavě o život seniorky bydlící v domě v obci na Rychnovsku. Oznamovatel policistům sdělil, že paní si předešlého dne nevyzvedla oběd a přes okno ji vidí ležet na podlaze v kuchyni.

Operační důstojník okamžitě na místo vyslal dvě hlídky z Obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou a o součinnost požádal samozřejmě nejen zdravotníky, ale také i hasiče. Obě policejní hlídky to měly opravdu nejblíž a byly tedy na místě první. Oznamovatel, který na ně čekal, jim ukázal okno, kterým byla nehybná seniorka uvnitř vidět. Seděla v zaklíněné poloze mezi dveřmi a kuchyňskou linkou. Jakmile policisté zaklepali na okno, vyčerpaná a vysílená žena se z posledních sil lehce pohnula. Policisté praporčík Patrik Mička a praporčík Martin Fišera se okamžitě rozhodli vniknout dovnitř domu, aby více jak devadesátiletou ženu zachránili. Rozbili proto okno v hlavních dveřích, zevnitř tyto odemkli a následně otevřeli. Mezi tím už na místo přijeli i rychnovští dobrovolní hasiči a policistům pomohli seniorku opatrně vyprostit ze zaklínění. Poté jí společně poskytli první pomoc, zabalili do teplé deky a předali do péče posádce zdravotnické záchranné službě, která ženu odvezla do jablonecké nemocnice.

Na závěr musíme poděkovat oznamovateli, který se na základě nevyzvednutého oběda ihned zajímal o zdraví seniorky a zalarmoval tak složky Integrovaného záchranné systému. Díky němu mohli policisté, hasiči a zdravotníci včas zasáhnout a vysílenou ženu na pokraji svých sil zachránit.





28. 7. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

