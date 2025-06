Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na večeři nepřišel

MOSTECKO - Tu si dal ve věznici.

Od poloviny května se mostečtí policisté zabývali krádeží v jedné z místních pizzerií. Tehdy do restaurace přišel muž, který ale večeřet nehodlal. Provozovnu navštívil v hlubokých nočních hodinách přes nezajištěné vstupní dveře. Pizzerie byla toho času bez zaměstnanců a toho nezvaný host patřičně využil. Celý prostor prohledal a pídil se po cenných věcech. Na některé narazil. Zaujal ho iPad, peněženka a trezor s finanční hotovostí i přenosný reproduktor. Všechny věci v celkové hodnotě přesahující 15 tisíc korun měl odcizit. Případem se ihned po oznámení zprvu zabývali policisté z obvodního oddělení. Ti na místě zajistili důkazní materiál a provedli důkladné šetření k možnému podezřelému. Všechny získané informace ukázaly prstem na 31letého muže z Horního Jiřetína, který se před dvěma měsíci vrátil z vězení. Policisté vyhlásili po osobě celostátní pátrání a Okresní státní zastupitelství v Mostě na něj vydalo souhlas se zadržením. Na svobodě muž dlouho nepobyl. Uplynulý čtvrtek ho ve večerních hodinách potkala uniformovaná hlídka v ulici Víta Nejedlého. Ta ho zadržela a převezla do cely. Při této příležitosti si za předešlou noční návštěvu pizzerie od vyšetřovatele převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Do hlavního líčení počká ve vazební věznici, kam ho policisté převezli přímo od okresního soudu. Vzhledem k jeho pestré minulosti má ovšem velkou šanci, že za mřížemi zůstane. Bude-li uznán vinným, pobyt ve vězení se mu protáhne až na tři roky.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

2. června 2025

vytisknout e-mailem