Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Na Valentýna skončil ve vazbě
V rejstříku trestů má už 15 záznamů.
Ve vazební věznici skončil na Valentýna dvaatřicetiletý muž ze Zlína kvůli opakujícím se krádežím, neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a vydírání. Z těchto trestných ho obvinili zlínští kriminalisté a podali státnímu zástupci návrh na jeho umístění do vazby, který soudce okresního soudu akceptoval. V případě odsouzení by mohl tento recidivista za mřížemi strávit až 4 roky. Nebude to poprvé, v rejstříku trestů má už 15 záznamů.
Recidivista závislý na drogách využije ke krádeži každou příležitost, krade z neuzamčených kanceláří, bytů, koláren v bytových domech i z různých prodejen. Zajímá ho včetně finanční hotovosti cokoliv dalšího, co lze zpeněžit. Elektronika, jízdní kola nebo drogistické zboží, platební karty, kterými platí v trafikách nebo čerpacích stanicích za další zboží. Svému známému odcizil mobilní telefon a pod pohrůžkou násilí ho donutil k poskytnutí PINu, telefon potom používal. Celkem je proti němu vedeno trestní řízení pro sedm skutků a stejné množství dalších skutků policisté prověřují.
Muž se ke svému jednání v celém rozsahu doznal a popsal, jak k němu došlo.
16. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková