Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Na území Plzně proběhlo další bezpečnostní opatření
Při bezpečnostním opatření s názvem Bezpečná Plzeň, které proběhlo v noci ze soboty na neděli na území města Plzně, se policisté opět zaměřili především na veřejný pořádek, dopravu a kontrolu osob.
V souvislosti s konáním fotbalového utkání mezi celky FC Viktoria Plzeň a FC Slovan Liberec a řadou kulturních akcí pořádaných na území města Plzně se uskutečnilo od sobotního podvečera do nedělních ranních hodin bezpečnostní opatření, do kterého se zapojily desítky policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Jednalo se o policisty ze služby pořádkové, dopravní a cizinecké, oddělení hlídkové služby, oddělení služební kynologie, dále policisté služby kriminální policie a vyšetřování. Na opatření se rovněž podíleli i kolegové z Mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie Brno.
Hlavním úkolem bezpečnostního opatřeni bylo zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku nejen při konání již zmíněného sportovního utkání a kulturních akcí Bolevák Music Festival a Raven Fest, ale i v centrální části města Plzně, a to na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích, dalších městských částech a zájmových oblastech. Dále pak autobusové a vlakové nádraží, restaurační zařízení, kluby, herny a veřejná prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikovými osobami. Zaměřili jsme se na pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a věcech, dodržování zákona o pobytu cizinců, nelegální migraci, kontrolu dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kontrolu zákazu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let a v neposlední řadě jsme dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu.
V rámci tohoto opatření jsme zkontrolovali dohromady 506 osob, kdy z celkového počtu bylo 316 cizinců a 47motorových vozidel. Při akci jsme zjistili 13 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 2 přestupky proti majetku a 1 přestupek proti občanskému soužití. Dále policisté vypátrali odcizené kolo a zadrželi pachatele zvlášť trestného činu.
nprap. Michal Schön
26. července 2026