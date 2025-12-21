Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Na území města Plzně proběhlo rozsáhlé bezpečnostní opatření
Policisté při akci, která byla zaměřená především na veřejný pořádek v centru města, zkontrolovali téměř 1 300 osob.
Na území města Plzně proběhlo od sobotních večerních hodin do dnešních ranních hodin rozsáhlé bezpečnostní opatření, které bylo zaměřeno na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Plzně, především v jeho centru, a zamezení případnému protiprávnímu jednání. V rámci akce jsme se zaměřili na kontrolu dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, na dodržování zákona o pobytu cizinců a samozřejmě jsme prováděli dohled na dodržování pravidel silničního provozu a pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách.
Nejčastěji dochází k narušování veřejného pořádku a protiprávnímu jednání v centru města, kde se pohybuje větší počet osob, a proto jsme naše síly a prostředky soustředili do těchto míst. Výkon činnosti jsme tedy zaměřili na náměstí Republiky a přilehlé ulice, autobusové a vlakové nádraží, nákupní centra a přilehlá parkoviště, restaurační zařízení, kluby, herny, kasina a veřejná prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikových osob.
Do opatření se zapojily desítky policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Jednalo se o policisty ze služby pořádkové, cizinecké a dopravní policie, z pohotovostního a eskortního oddělení, oddělení služební kynologie a oddělení hlídkové služby a také příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování. Přizváni byli také policisté mobilních jednotek Ředitelství služby cizinecké policie.
V rámci opatření jsme zkontrolovali celkem 1 288 osob, z toho 828 cizinců, a 117 motorových vozidel. Ve třech případech bylo zjištěno podezření ze spáchání trestných činů – výtržnictví a ublížení na zdraví. Dále jsme zjistili 46 přestupků, které byly především na úseku cizinecké problematiky – 24 přestupků, které jsme vyřešili v příkazním řízení uložením pokut v celkové výši 34 500 korun, a na úseku dopravy, kdy jsme řešili 16 přestupků a uložili za ně pokuty ve výši 20 tisíc korun, z toho šest přestupků jsme evidovali u řidičů vozidel taxi. Při silničních kontrolách jsme zjistili dva řidiče pod vlivem omamných a psychotropních látek a jednoho řidiče pod vlivem alkoholu.
Dvě osoby jsme řešili pro držení omamné a psychotropní látky, v jednom případě jsme zjistili podání alkoholu osobě mladší 18 let.
Během opatření se nám podařilo vypátrat 4 hledané osoby a jednoho cizince, který se na našem území zdržoval neoprávněně.
por. Mgr. Dagmar Mifková
21. prosince 2025