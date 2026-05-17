Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na útěku se zranil pyrotechnikou

Policisté z Kaplice prověřují zranění nezletilého. 

Na ohlášený výbuch vyjížděli v sobotu v podvečer policisté do Dolního Dvořiště. V pergole poblíž fotbalových šaten záchranáři a policisté našli zraněného nezletilého mladíka s kamarádem. Následně zjistili, že kluci, na útěku z výchovného ústavu, našli při svém toulání zábavní pyrotechniku. Při manipulaci s ní, jí jeden z kluků zapálil a došlo k jejímu výbuchu. Patrně šlo o pyrotechniku kategorie F2. Zraněný byl po prvotním ošetření letecky transportován do nemocnice. Při výbuchu pyrotechniky si kluk poranil dlaň a prsty ruky. Jakmile bude propuštěn z nemocnice, převezmou si ho pracovníci výchovného ústavu. Druhého výletníka předali do ústavu policisté.

Jakákoliv odložená či nalezená pyrotechnika nemusí být bezpečná. Manipulace s ní vás může ohrozit a zranit.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. května 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 