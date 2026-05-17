Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na útěku se zranil pyrotechnikou
Policisté z Kaplice prověřují zranění nezletilého.
Na ohlášený výbuch vyjížděli v sobotu v podvečer policisté do Dolního Dvořiště. V pergole poblíž fotbalových šaten záchranáři a policisté našli zraněného nezletilého mladíka s kamarádem. Následně zjistili, že kluci, na útěku z výchovného ústavu, našli při svém toulání zábavní pyrotechniku. Při manipulaci s ní, jí jeden z kluků zapálil a došlo k jejímu výbuchu. Patrně šlo o pyrotechniku kategorie F2. Zraněný byl po prvotním ošetření letecky transportován do nemocnice. Při výbuchu pyrotechniky si kluk poranil dlaň a prsty ruky. Jakmile bude propuštěn z nemocnice, převezmou si ho pracovníci výchovného ústavu. Druhého výletníka předali do ústavu policisté.
Jakákoliv odložená či nalezená pyrotechnika nemusí být bezpečná. Manipulace s ní vás může ohrozit a zranit.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. května 2026